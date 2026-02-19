हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड36 साल बाद भी रामायण के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी ने संभाले रखा है 'हनुमान' का तोहफा, शेयर किया खास वीडियो

सीरियल रामायण के 'लक्ष्मण' यानी सुनील लहरी ने सोशल मीडिया पर 35-36 साल पुराना एक ब्रीफकेस दिखाकर फैंस को भावुक कर दिया. यs उन्हें 'हनुमान' बने एक्टर दारा सिंह ने केन्या के नैरोबी में दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 12:35 AM (IST)
टीवी की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी फीके नहीं पड़ते. 80 के दशक में प्रसारित हुआ धारावाहिक रामायण आज भी लोगों के दिलों में बसा है. इस शो में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने हाल ही में अपने फैंस के साथ एक खास याद शेयर की, जिसने सभी को भावुक कर दिया. सुनील लहरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो एक भूरे रंग का पुराना ब्रीफकेस दिखाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि ये ब्रीफकेस उन्हें करीब 35-36 साल पहले मिला था. ये कोई साधारण तोहफा नहीं, बल्कि दिग्गज अभिनेता दारा सिंह ने उन्हें भेंट किया था, जिन्होंने 'रामायण' में 'हनुमान' का किरदार निभाया था.

 
 
 
 
 
अगले पोस्ट में पता चलेगी कहानी

वीडियो में सुनील लहरी ने बताया कि शो की शूटिंग के दौरान, जब टीम विदेश दौरे पर थी, तब ये तोहफा उन्हें अफ्रीका के केन्या में मिला था. केन्या की राजधानी नैरोबी में दारा सिंह ने उन्हें ये ब्रीफकेस दिया था. इसके बाद सुनील ने कहा कि इस ब्रीफकेस से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जिसे वो अपने अगले पोस्ट में बताएंगे. उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि दारा सिंह जैसा महान कलाकार जब कोई उपहार दे, तो उसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती, वो उनके लिए अनमोल है. इतने सालों बाद भी इस ब्रीफकेस को संभाल कर रखना इस बात का सबूत है कि उनके लिए ये सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ी निशानी है.

'रामायण' ने तोड़े थे सारे रिकॉर्ड 

बता दें, 'रामायण' टेलीविजन का एक ऐतिहासिक शो माना जाता है. इसमें भगवान राम की भूमिका अरुण गोविल ने निभाई थी. सीता का किरदार दीपिका चिखलिया और रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था. इस धारावाहिक ने उस दौर में पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. साल 1987 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ ये शो 1988 तक चला. उस समय हर रविवार सुबह सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था. लोग टीवी के सामने बैठकर पूरे परिवार के साथ इसे देखते थे. इसके बाद 2020 में कोरोना के दौरान जब देशभर में लॉकडाउन लगा, तब 'रामायण' को दोबारा प्रसारित किया गया. नई पीढ़ी ने भी इस शो को बहुत उत्साह के साथ देखा. 

Published at : 19 Feb 2026 12:35 AM (IST)
RAMAYAN Sunil Lahri
