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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापवन सिंह के ‘आरा के सारा’ ने मचाया धमाल, रितिका ने लगाया ग्लैमर का तड़का

पवन सिंह के ‘आरा के सारा’ ने मचाया धमाल, रितिका ने लगाया ग्लैमर का तड़का

पवन सिंह का नया गाना ‘आरा के सारा’ रिलीज होते ही धूम मचा रहा है और इसके व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं. पवन सिंह और रितिका शर्मा की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 15 Sep 2026 03:40 PM (IST)
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भोजपुरी म्यूजिक की दुनिया में जब पावर स्टार पवन सिंह की आवाज गूंजती है, तो माहौल अपने आप बदल जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा उनके नए गाने ‘आरा के सारा’ के रिलीज के बाद देखने को मिल रहा है. जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ यह गाना दर्शकों के बीच तेजी से अपनी जगह बना रहा है. रिलीज के साथ ही गाने के व्यूज ने रफ्तार पकड़ ली है और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. गाने को देखकर ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह एक बार फिर भोजपुरी म्यूजिक के कई पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की तैयारी में हैं.

पवन सिंह और रितिका शर्मा की जोड़ी

‘आरा के सारा’ नाम सुनते ही भोजपुरिया रंग, मस्ती और ठेठ अंदाज का एहसास होने लगता है और गाना भी इसी रंग में रंगा नजर आता है. पवन सिंह अपने जाने-पहचाने जोशीले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. उनकी आवाज, स्टाइल और जबरदस्त एनर्जी गाने को खास बनाती है. वहीं एक्ट्रेस रितिका शर्मा के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जम रही है. रितिका के डांस और अदाकारी ने गाने में ग्लैमर का तड़का लगाया है. दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

पवन सिंह के गाने को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि ‘आरा के सारा’ भोजपुरिया माटी की खुशबू, मस्ती और ऊर्जा से भरपूर गाना है. इसे तैयार करते समय पूरी कोशिश रही कि दर्शकों को मनोरंजन के साथ भोजपुरी अंदाज का भरपूर एहसास मिले. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके चाहने वाले और भोजपुरी संगीत प्रेमी गाने को खूब प्यार देंगे. पवन सिंह ने इस शानदार प्रस्तुति के लिए जी म्यूजिक भोजपुरी की भी तारीफ की.

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इस गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने आवाज दी है. इसके बोल सोनू सरगम आरा ने लिखे हैं और संगीत शुभम राज एसबीआर ने तैयार किया है. 

‘लाखन सिंह’ फिल्म का है गाना

बता दें कि यह गाना फिल्म ‘लाखन सिंह’ का है, जिसके रिलीज के बाद दर्शकों की उत्सुकता बढ़ी है. फिल्म का निर्देशन जगदीश ए. शर्मा ने किया है, जबकि इसे वी के चारी ने पेश किया है..

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Published at : 15 Sep 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh
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