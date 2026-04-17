'वाइफ संग कभी नहीं दिखे...', निरहुआ-आम्रपाली दुबे के रिश्ते पर फिर उठा सवाल

भोजपुरी सिनेमा की हिट जोड़ी दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे को अक्सर किसी ना किसी इवेंट पार्टी या फिर सोशल मीडिया पोस्ट में साथ में देखा जाता रहा है. यही वजह है कि ये जोड़ी हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में रही है. दोनों पिछले 12 सालों से साथ हैं और काम कर रहे हैं. वो अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं लेकिन फिर भी अफेयर के रूमर्स कम नहीं. ऐसे में अब एक बार फिर से इस जोड़ी को साथ में देखा गया है.

इवेंट में निरहुआ के साथ पहुंचीं आम्रपाली दुबे

दरअसल, दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने बीती शाम एक इवेंट के रेड कार्पेट पर साथ में एंट्री की, जहां पर एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को फिल्म 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. इस इवेंट में निरहुआ और आम्रपाली ने साथ में एंट्री की तो लोगों के निगाहें पर इन पर ही जा थमी. इस दौरान वह साथ में खूब जंच रहे थे. भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली को इवेंट में खुले बाल और गोल्डन साड़ी में बेहद ही ग्लैमरस देखा गया. वहीं, निरहुआ सूट-बूट में कम नहीं लगे.





फैंस ने तो अपने चहेते निरहुआ और आम्रपाली पर खूब प्यार लुटाया. लेकिन कुछ यूजर्स ने तो उनके रिश्ते पर फिर से सवाल खड़ा किया और एक्टर से उनकी वाइफ के बारे में सवाल करने लगे कि आखिर वह अपनी पत्नी के साथ क्यों दिखाई नहीं देते है?

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

आम्रपाली दुबे और निरहुआ का इस इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं. इस बीच ज्यादातर लोगों ने उनकी पत्नी को लेकर सवाल किए तो कुछ ने आरोप भी लगाए कि आम्रपाली की वजह से ही वह अपनी पत्नी से दूर हैं और उन्हें प्यार नहीं करते हैं. लोगों के रिएक्शन पर नजर डाली जाए तो एक ने लिखा, 'यही खातिर तो अपने मेहरारू के दूर-दूर करता है बार बार.'





दूसरे ने लिखा, 'ये दोनों हमेशा एक साथ क्यों रहते हैं? ना तो इस हीरोइन के साथ कोई हीरो रहता है और ना इस हीरो के साथ कोई हीरोइन रहती है कभी. यही दोनों हमेशा एक साथ होते हैं?' वहीं, तीसरे ने दिनेश की वाइफ को लेकर कमेंट किया, 'वाइफ के साथ कभी सामने नहीं आए.' इसके साथ ही एक अन्य ने लिखा, 'अपनी बीवी से प्यार कम हो रहा है. इसके लिए अपनी पत्नी से दूर हो रहे हो.' इसी तरह से लोग खूब कमेंट्स कर रहे हैं.

निरहुआ ने कही थी पत्नी से प्यार ना होने की बात

भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पत्नी से प्यार ना होने की बात को पहले कबूल चुके हैं. एक्टर ने कुछ समय पहले ही डिजिटल कमेंट्री से बात की थी और इस दौरान उन्होंने वाइफ के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा था कि उनके माता-पिता ने उनकी जबरन शादी कराई थी. वो उनसे कुछ पल के लिए रुकने के लिए कहते रहे थे लेकिन घर वाले नहीं माने थे. उन्हें इसका मलाल रहा. एक्टर का मानना है कि जीवनसाथ ही वो हो जिससे प्यार हो और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. इतना ही नहीं, भोजपुरी जुबली स्टार ने ये तक कहा कि उन्होंने इसके बारे में पत्नी और बच्चों को भी बताया है कि वह बस फर्ज निभा रहे हैं. इस दौरान अभिनेता ने कहा था कि उन्हें अब तक पत्नी से प्यार नहीं हुआ है.

आम्रपाली दुबे को निरहुआ ने दिलाई थी भोजपुरी में एंट्री

गौरतलब है कि आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में साल 2014 में एंट्री की थी और उनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ के साथ 'निरहुआ हिंदुस्तानी' थी, जिसके तीन सीक्वल आ चुके हैं और सभी के सभी हिट रहे थे. फिल्म का पहला पार्ट सिनेमाघरों में 50 हफ्तों तक चला था और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसी से उनकी जोड़ी भी हिट हुई. अब तक इनकी जोड़ी 35 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है.