हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाभोजपुरी सिनेमा में नया इतिहास रचने आ रही है वेब सीरीज ‘जान लेगी सोनम’, जानें कब होगी स्ट्रीम

भोजपुरी सिनेमा में नया इतिहास रचने आ रही है वेब सीरीज ‘जान लेगी सोनम’, जानें कब होगी स्ट्रीम

Bhojpuri Web Series: अगर आप भी हैं भोजपुरी सिनेमा के दीवाने तो आपके लिए है खुशखबरी, भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी वेब सीरीज ‘जान लेगी सोनम’ जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाली है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Dec 2025 05:06 PM (IST)
भोजपुरी मनोरंजन जगत के लिए 25 दिसंबर की तारीख बेहद खास होने वाली है. इस दिन भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी और दमदार वेब सीरीज ‘जान लेगी सोनम’ की शुरुआत होने जा रही है. ये वेब सीरीज स्टेज ओरिजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और हर गुरुवार और शुक्रवार को नए एपिसोड्स लोगों के सामने आएंगे. प्यार, जुनून और रिश्तों की हदें तोड़ती ये कहानी भोजपुरी वेब कंटेंट को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली है.

बेलगाम मोहब्बत और खतरनाक जुनून की कहानी
‘जान लेगी सोनम’ सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि ये प्यार के उस रूप को दिखाती है जहां मोहब्बत जुनून बन जाती है. कहानी सोनम की है जो सत्या से बेइंतहा प्यार करती है. उसका प्यार इतना पागलपन भरा है कि वे अपने इश्क के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटती और जरूरत पड़ने पर जान लेने से भी. ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को पहले एपिसोड से आखिरी तक बांधे रखेगी.

अमीर लड़की और मिडिल क्लास लड़के की लव स्टोरी
सीरीज में सोनम एक अमीर परिवार की लड़की है जबकि सत्या एक मिडिल क्लास का समझदार और केयरिंग लड़का है. सत्या, सोनम की हर छोटी-बड़ी इमोशनस का ख्याल रखता है. यही वजह है कि सोनम का प्यार धीरे-धीरे जुनून में बदलने लगता है. इसके बाद कहानी ऐसे मोड़ लेती है जो इसे और भी रोमांचक बना देती है.

 
 
 
 
 
संयुक्ता रॉय और संजय पांडेय की दमदार जोड़ी
इस वेब सीरीज में मेन रोल में संयुक्ता रॉय और संजय पांडेय नजर आएंगे. इनके अलावा गोलू तिवारी, मोनी रॉय, गौरव पंडित, प्रेरणा शुष्मा, विवेक सिंह राजपूत, राहुल आदित्य, विद्या सिंह, शालिनी कश्यप, नेहा तिवारी और गोपाल चौहान जैसे कई मजबूत कलाकार अहम किरदारों में दिखाई देंगे.

निर्माता चंदन सिंह का बड़ा दावा
इस सीरीज को चंदन सिंह ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है. उनका कहना है कि ‘जान लेगी सोनम’ भोजपुरी कंटेंट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी. उनके मुताबिक ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि इसमें प्यार, धोखा, बदला और जुनून का ऐसा मेल है जो लोगों को आखिर तक जोड़े रखेगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी का नया कदम
प्रोड्यूसर का मानना है कि इस वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और कहानी भोजपुरी इंडस्ट्री को डिजिटल दुनिया में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और ये साबित करेगी कि भोजपुरी सिनेमा भी बड़े और अच्छे कंटेंट के लिए पूरी तरह तैयार है.

 

Published at : 24 Dec 2025 05:06 PM (IST)
