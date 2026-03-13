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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाएक-दो नहीं इन छह एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा पवन सिंह का नाम, खूब सुर्खियों में रहे रिश्ते

एक-दो नहीं इन छह एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा पवन सिंह का नाम, खूब सुर्खियों में रहे रिश्ते

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में छाए रहते हैं. इन दिनों वो अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे विवाद की वजह से सुर्खियां बटोरते हुए दिख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Mar 2026 04:37 PM (IST)
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भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं. पवन सिंह ने वैसे तो अभी तक दो शादियां की हैं. एक्टर की पहली शादी उनके भाई की साली नीलम से हुई थी.

शादी के महज तीन महीने बाद ही नीलम ने सुसाइड कर लिया था. आज भी किसी इंटरव्यू या पॉडकास्ट में पवन सिंह जब भी नीलम के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें देवी कहते हैं. नीलम की डेथ के बाद पवन सिंह का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा.

वहीं 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह के संग दूसरी शादी की. लेकिन, अब ये शादी भी टूटने के कागार पर है, कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. ये तो थी पवन सिंह की शादी की बातें, लेकिन इनके अफेयर्स भी कुछ कम नहीं रहे हैं.

अक्षरा सिंह

ज्योति सिंह संग शादी करने से पहले पवन सिंह का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अक्षरा सिंह के साथ भी था. फैंस को भी लगने लगा था कि दोनों शादी कर लेंगे. हालांकि, पवन सिंह ने ज्योति से शादी कर सबको चौंका दिया. पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते का अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ था.


एक-दो नहीं इन छह एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा पवन सिंह का नाम, खूब सुर्खियों में रहे रिश्ते

मोनालिसा

पवन सिंह का नाम मोनालिसा के संग भी जुड़ चुका है. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया. ऐसे में अक्सर इनके अफेयर की खबरें अखबरों में छपती रहती थी. हाल ही में मोनालिसा ने एक पॉडकास्ट में इस बारे में बात भी की. उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप किसी के साथ 5-6 फिल्में कर लेते हैं तो उसके साथ आपका अफेयर हो जाता है.

स्मृति सिन्हा

पवन सिंह ने स्मृति सिन्हा के संग भी कई फिल्मों में काम किया है. कई बार इनके अफेयर की खबरों ने सुर्खियां बटोरी. हालांकि, स्मृति ने अपने और पवन सिंह के रिश्ते को महज दोस्ती का नाम दिया.


एक-दो नहीं इन छह एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा पवन सिंह का नाम, खूब सुर्खियों में रहे रिश्ते

रानी चटर्जी

पवन सिंह का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया. ऐसे में इनके अफेयर की खबरों ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी.

काजल राघवानी

पवन सिंह और काजल राघवानी को भी एक साथ कई फिल्मों में देखा गया. ऐसे में दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चाएं हुईं. लेकिन, बाद में ये खबरें महज अफवाह साबित हुईं.

महिमा सिंह

पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक की खबरों के बीच एक्टर का नाम महिमा सिंह के साथ भी खूब जुड़ा. दोनों को पिछले दिनों एक साथ कई बार स्पॉट किया गया.

ये भी पढ़ें:-'बॉलीवुड से ज्यादा पैसा गैस बेचने में..' एक टैंक 10 लाख रुपये में बेचते दिखे 'बिग बॉस' फेम राजीव अदातिया!

Published at : 13 Mar 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Akshara Singh Monalisa
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