बशीरहाट में बड़ा चुनावी विवाद, BLO सहित 340 मुस्लिम वोटरों के नाम हटाए जाने पर मचा घमासान

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा विवाद सामने आया है. यहां एक ही मतदान केंद्र से 340 मतदाताओं के नाम अचानक हटा दिए गए हैं. सबसे हैरानी की बात ये रही कि ये सभी मतदाता एक ही समुदाय के थे, जिसके बाद इलाके में विरोध शुरू हो गया है. यह मामला बशीरहाट के बोरों गोबरा गांव के बूथ नंबर 5 का है. 23 मार्च 2026 को जारी पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में पाया गया कि जिन 340 लोगों के नाम पहले “अंडर एडजुडिकेशन” में थे, उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हटाए गए सभी लोग मुस्लिम सुमदाय से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

बीएलओ का नाम भी सूची से गायब

इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मोहम्मद शफीउल आलम का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. इतना ही नहीं, उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों के नाम भी सूची में नहीं पाए गए. जबकि बीएलओ का काम ही मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करना होता है.

नाम हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के उनके वोट का अधिकार छीन लिया गया है.

दस्तावेज होने के बावजूद हटे नाम

बीएलओ शफीउल आलम का कहना है कि उन्होंने सभी मतदाताओं के दस्तावेज खुद जांचे और डिजिटल रूप से अपलोड किए थे. उनके अनुसार, अधिकतर लोगों के कागज सही थे, फिर भी उनके नाम हटाए जाना समझ से परे है.

प्रशासन से नहीं मिला संतोषजनक जवाब

इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि अब उनके स्तर पर कुछ नहीं किया जा सकता है. चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है.