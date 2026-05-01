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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026बंगाल विधानसभा चुनाव: 2 मई को 15 बूथ पर होगा दोबारा मतदान, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग

बंगाल विधानसभा चुनाव: 2 मई को 15 बूथ पर होगा दोबारा मतदान, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग

चुनाव आयोग के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के 77 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग करवाने की मांग की गई है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 01 May 2026 06:48 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार (2 मई, 2026) को दक्षिण 24 परगना के 15 पोलिंग बूथों पर फिर से वोटिंग होगी. मगराहाट पश्चिम के 11 पोलिंग बूथ और डायमंड हार्बर के चार पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी. 

इन सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी, जिसे चुनाव आयोग ने रद्द करते हुए फिर से मतदान करवाने की घोषणा की है. चुनाव आयोग ने कहा कि इन पोलिंग बूथों पर 29 अप्रैल को मतदान के दौरान अनियमितता की शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया. मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट्स के आधार फिर से वोटिंग करवाने के फैसला किया गया है. 

चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के तहत मतदान को रद्द कर दिया. चुनाव आयोग के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के 77 पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग करवाने की मांग की गई है. हालांकि, अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ 15 पोलिंग बूथ पर ही रिपोलिंग का ऐलान किया है, बाकी 62 पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान होने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान दक्षिण 24 परगना के बसंती क्षेत्र से हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थीं. यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विकास सरदार को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था. जानकारी के अनुसार, बसंती में भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी. यह घटना बूथ नंबर 76 पर हुई, जहां भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार पर बूथ का दौरा करते समय कथित तौर पर हमला किया गया.

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सूत्रों के अनुसार, जब उम्मीदवार पोलिंग बूथ का मुआयना करने गए, तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. इस घटना के दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई. उनके सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई. आरोप है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने या बचाव कार्य में मदद करने के लिए कोई दखल नहीं दिया. इस घटना के कारण इलाके में तनाव और बढ़ गया था.

Published at : 01 May 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
TMC Kolkata Bengal Assembly Election BJP West Bengal Assembly Election 2026
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