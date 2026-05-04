Udma Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र उडमा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Udma Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र उडमा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Udma Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र उडमा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Udma Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र उडमा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Udma से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, C. H. Kunhambu 13322 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के Balakrishnan Periye को 65342 वोट मिले थे.
केरल उडमा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. उडमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Udma Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल उडमा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL