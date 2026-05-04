Peerumade Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र पीरुमड़े के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Peerumade Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र पीरुमड़े के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Peerumade से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI के, Vazhoor Soman 1835 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के Syriac Thomas को 58306 वोट मिले थे.

केरल पीरुमड़े विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पीरुमड़े विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Peerumade Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल पीरुमड़े विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.