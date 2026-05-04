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Para (SC) Chunav 2026 Results LIVE: परा (एससी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Para (SC) Election Results 2026 LIVE: परा (एससी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Para Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र परा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Para से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Nadiar Chand Bouri 3944 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Umapada Bauri को 82986 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) परा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. परा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Para Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) परा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:15 AM (IST) • 04 May 2026
Para (SC) West Bengal Election Results LIVE
परा (एससी) West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Source: IOCL