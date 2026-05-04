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Para Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र परा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Para से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Nadiar Chand Bouri 3944 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Umapada Bauri को 82986 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) परा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. परा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Para Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) परा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.