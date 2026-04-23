Murshidabad Clashes: मुर्शिदाबाद में वोटिंग के बीच बवाल, पत्थरबाजी, बमबाजी, किसने किसको कहा चोर...

Bengal Voting 2026: नवदा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान टीएमसी और हुमायू कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) के कार्यकर्ताओं के बीच अचानक झड़प भड़क उठी. देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, और पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा.

तनाव की यह चिंगारी उस समय भड़की, जब AUJP के संस्थापक हुमायूं कबीर उस इलाके का दौरा करने पहुंचे, जहां एक दिन पहले देसी बम फेंके जाने की घटना सामने आई थी. उनके पहुंचते ही माहौल गरमा गया और TMC कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी झड़प हो गई.

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टीएमसी, AUJP का एक दूसरे पर आरोप

हुमायूं कबीर ने आरोप लगाते हुए कहा, “TMC चोरों की पार्टी है. नवदा के लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया है.” उनके इस बयान ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया. दूसरी ओर, TMC ने पलटवार करते हुए कबीर पर गंभीर आरोप लगाए.

नवदा के TMC ब्लॉक अध्यक्ष सोफियुज्जमान शेख ने कहा, “हुमायूं कबीर यहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव के दिन वह 15 गाड़ियों में असामाजिक तत्वों और FIR दर्ज अपराधियों के साथ आए. वह हमारे पोलिंग एजेंट्स को छीनने आए थे. हुमायूं यहां काफी गुंडागर्दी कर रहे हैं. हमने विरोध किया, शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग या पुलिस प्रशासन ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की. किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया. हम उन्हें नवदा में खुलकर घूमने नहीं देंगे. यह हमारी खुली चेतावनी है. अगर हुमायूं यहां घूमे, तो हम उन्हें रोकेंगे और घेरेंगे.”

पुलिस का बयान- नियंत्रण की कोशिश जारी

जमीन पर हालात कितने तेजी से बदले, इसका अंदाजा पुलिस के बयानों से भी लगता है. मुर्शिदाबाद के एएसपी माजिद खान ने पहले कहा था, “स्थिति शांतिपूर्ण है. कहीं कुछ नहीं हुआ है.” लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने स्वीकार किया, “हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं.”

हिंसा पर राजानीति

बेरहामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “सब कुछ ठीक चल रहा है. केंद्रीय बल अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे पोलिंग एजेंट बूथ पर मौजूद हैं.” वहीं, TMC उम्मीदवार शाहिना मुमताज खान ने कथित विस्फोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह बहुत खराब घटना है, मैं वहां थी; अभी तक नहीं पता कि इसके पीछे कौन था.”

घटनाक्रम पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, “मुर्शिदाबाद एक ऐसा प्रमुख जिला है जहां हर मामले में अनियमितता होती है. देश में जो कुछ भी होता है, वह वहां होता है. जब CAA पास हुआ, जब वक्फ बिल आया, तब हर जगह दंगे और अशांति हुई. घर जला दिए गए, हमारे कार्यालय और मंदिर जला दिए गए. बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर रहे हैं, यहां से आईडी कार्ड बनवाकर देश में अशांति फैला रहे हैं। जब बदलाव होगा, सब बदल जाएगा.”

पैरामिलिट्री की कार्रवाई जारी

इन आरोप-प्रत्यारोप और हिंसक घटनाओं के बीच पुलिस और CRPF ने इलाके में फ्लैग मार्च और ऑपरेशन जारी रखा है, ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके. गुस्साए लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं. फिलहाल, प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है, वह बता रही है कि मुर्शिदाबाद में चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है. यह शक्ति प्रदर्शन, आरोप-प्रत्यारोप और सियासी टकराव का अखाड़ा बन चुका है.

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