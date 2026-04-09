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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026हैदराबाद में SIR मैपिंग पर उठे सवाल: BLO का वीडियो वायरल, प्रशिक्षण पर विवाद

हैदराबाद में SIR मैपिंग पर उठे सवाल: BLO का वीडियो वायरल, प्रशिक्षण पर विवाद

Hyderabad SIR: स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मतदाता सूची जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही से गलतियां हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Apr 2026 04:25 PM (IST)
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Hyderabad SIR Mapping: हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मैपिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने इसकी पारदर्शिता और तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह मामला चंद्रयानगुट्टा विधानसभा क्षेत्र के बारकास इलाके का है, जहां कुरमोशी स्कूल स्थित पोलिंग स्टेशन नंबर 101 पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को लेकर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वे BLO से मिलने पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकारी को मैपिंग प्रक्रिया की बुनियादी जानकारी तक नहीं थी.

बताया जा रहा है कि संबंधित BLO एक सफाई कर्मचारी है, जिसे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन उसे इस कार्य के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर BLO की जानकारी की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है.

स्थानीय निवासियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मतदाता सूची जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही से गलतियां हो सकती हैं, जिससे कई पात्र मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं या गलत डेटा दर्ज हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रक्रिया में केवल प्रशिक्षित और सक्षम कर्मचारियों को ही लगाया जाए.

इस पूरे मामले ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि SIR जैसी प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव से जुड़ी होती है.

फिलहाल, इस मामले पर अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए जांच करेगा और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें: होर्मुज पर ब्लॉकेज, अब तेल के जहाज भारत आ रहे हैं या नहीं? सरकार ने दिया अपडेट, ये है प्लान B

Published at : 09 Apr 2026 04:25 PM (IST)
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