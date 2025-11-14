'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान

कल्कि धाम के पीठाधीश्वर व पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर बड़ा बयान दिया है. बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है. मैं विपक्ष के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ."

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि "अगर कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश करने का जिम्मेदार कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं. कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को हटाना नहीं चाहतें और देश की जनता राहुल गांधी को लाना नहीं चाहती है. ये झगड़ा है, ये बीमारियां हैं."

'राहुल गांधी ने 15 सालों में कांग्रेस को किया खत्म'

कल्कि धाम पीठाधीश्वर ने कहा, "जिस कांग्रेस पार्टी ये फैसला कर लेगी कि राहुल गांधी को नेता पद से हटाया जाए, राहुल गांधी के नेतृत्व पद को जब कांग्रेस पार्टी ढोएगी तब तक उसकी (कांग्रेस पार्टी की) यही दुर्दशा होगी. ये बहुत बड़ी पार्टी है, दुख भी होता है कि 15 सालों में पार्टी को खत्म कर दिया"

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस में बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, किसी को कमान सौंप दें, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट किसी को भी कमान सौंप दें. कुछ नया पन होना चाहिये. सबकुछ बासी है, इसीलिये बिहार में ये गठबधन फेल हुआ है. ये लोग जितना नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, देश की जनता उतना इनसे दूर जाएगी."

'राहुल गांधी जिसके साथ होंगे उनका सत्यानाश तय है'

प्रमोद कृष्णम ने कहा कि, "राहुल गांधी ने साल 2017 में अखिलेश यादव का बेड़ागर्क किया. उनकी (अखिलेश यादव की) साइकल पंचर हो गई. अब 2025 में तेजस्वी यादव की लालटेन को फोड़ दिया. राहुल गांधी का राहू बहुत मजबूत है जिनके साथ होंगे उनका सत्यानाथ होना तय है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, "...बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, जो सरकार बना रही है। इस बीच, राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए विदेश गए हैं—वह वहीं सरकार बनाएंगे."

'बिहार का चुनाव परिणाम राहुल गांधी के लिए नसीहत'

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास किया है. और जिस तरह नरेंद्र मोदी को चोर कहा गया, उसको जनता ने नकार दिया. भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को चोर कहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है. बिहार का जो परिणाम है वो राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, एक नसीहत है कि सुधर जाओ. बिहार की जनता ने वो फैसला किया है जो उसे राष्ट्र के हित में करना चाहिये था."