हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान

'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान

Bihar Election Result 2025: आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर कहा है कि "विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है. मैं विपक्ष के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ."

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Nov 2025 09:11 PM (IST)
Preferred Sources

कल्कि धाम के पीठाधीश्वर व पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर बड़ा बयान दिया है. बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है. मैं विपक्ष के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ."

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि "अगर कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश करने का जिम्मेदार कोई नेता है तो वो राहुल गांधी हैं. कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को हटाना नहीं चाहतें और देश की जनता राहुल गांधी को लाना नहीं चाहती है. ये झगड़ा है, ये बीमारियां हैं."

'राहुल गांधी ने 15 सालों में कांग्रेस को किया खत्म'

कल्कि धाम पीठाधीश्वर ने कहा, "जिस कांग्रेस पार्टी ये फैसला कर लेगी कि राहुल गांधी को नेता पद से हटाया जाए, राहुल गांधी के नेतृत्व पद को जब कांग्रेस पार्टी ढोएगी तब तक उसकी (कांग्रेस पार्टी की) यही दुर्दशा होगी. ये बहुत बड़ी पार्टी है, दुख भी होता है कि 15 सालों में पार्टी को खत्म कर दिया" 

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस में बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, किसी को कमान सौंप दें, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट किसी को भी कमान सौंप दें. कुछ नया पन होना चाहिये. सबकुछ बासी है, इसीलिये बिहार में ये गठबधन फेल हुआ है. ये लोग जितना नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, देश की जनता उतना इनसे दूर जाएगी."

'राहुल गांधी जिसके साथ होंगे उनका सत्यानाश तय है'

प्रमोद कृष्णम ने कहा कि, "राहुल गांधी ने साल 2017 में अखिलेश यादव का बेड़ागर्क किया. उनकी (अखिलेश यादव की) साइकल पंचर हो गई. अब 2025 में तेजस्वी यादव की लालटेन को फोड़ दिया. राहुल गांधी का राहू बहुत मजबूत है जिनके साथ होंगे उनका सत्यानाथ होना तय है.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, "...बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, जो सरकार बना रही है। इस बीच, राहुल गांधी सरकार बनाने के लिए विदेश गए हैं—वह वहीं सरकार बनाएंगे."

'बिहार का चुनाव परिणाम राहुल गांधी के लिए नसीहत'

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास किया है. और जिस तरह नरेंद्र मोदी को चोर कहा गया, उसको जनता ने नकार दिया. भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को चोर कहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है. बिहार का जो परिणाम है वो राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा है, एक नसीहत है कि सुधर जाओ. बिहार की जनता ने वो फैसला किया है जो उसे राष्ट्र के हित में करना चाहिये था."

और पढ़ें
Published at : 14 Nov 2025 08:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Election Result Live Acharya Pramod Krishnam UP NEWS Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी का 32 गेंद में शतक, फिर आया कप्तान जीतेश शर्मा का तूफान; 148 रनों से जीता भारत
वैभव सूर्यवंशी का 32 गेंद में शतक, फिर आया कप्तान जीतेश शर्मा का तूफान; 148 रनों से जीता भारत
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget