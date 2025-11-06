हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावDistrictशेड्यूलउम्मीदवारआगामी चुनावचुनाव परिणाम 2020
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Election 2025 Phases 1: बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी दुनिया की नजर, 7 देशों के 16 प्रतिनिधि पहुंचे पटना

Bihar Election 2025 Phases 1: बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी दुनिया की नजर, 7 देशों के 16 प्रतिनिधि पहुंचे पटना

आईईवीपी दुनियाभर के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के लिए चुनाव आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में गुरुवार (6 नवंबर, 2025) को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है. चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) के तहत सात देशों के 16 प्रतिनिधियों ने पटना पहुंचकर बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए व्यवस्था देखी.

वोटिंग के लिए आयोग की व्यवस्था देखने के लिए इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड के प्रतिनिधि आए. आईईवीपी 2025 का उद्घाटन सत्र मंगलवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट( IIIDEM) में आयोजित किया गया था. इस सत्र में सात देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

इन सात देशों के 16 प्रतिभागियों से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्हें भारत के सुदृढ़ चुनावी ढांचे की जानकारी दी. इसके साथ ही इन प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) का प्रदर्शन दिखाया गया. वरिष्ठ चुनाव आयोग अधिकारियों ने उन्हें चुनाव प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं जैसे मतदाता सूची तैयार करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के बारे में जानकारी दी.

इस कार्यक्रम के तहत 7 देशों के 16 प्रतिनिधि बिहार पहुंचे हैं. इस दौरे की शुरुआत बुधवार को हुई थी. बिहार दौरे पर इन प्रतिनिधियों ने ईवीएम प्रेषण केंद्रों का अवलोकन किया और मतदान प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा.

आईईवीपी दुनियाभर के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के लिए चुनाव आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है. साल 2014 से आईईवीपी भारत की चुनाव प्रणाली की खूबियों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रदर्शित कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. इस चुनाव में 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवारों समेत 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, इस चुनाव में कुल 3,75,13,302 मतदाता हैं, जिनमें 1,98,35,325 पुरुष, 1,76,77,219 महिलाएं और थर्ड जेंडर के 758 मतदाता शामिल हैं. कुल मतदान केंद्रों की संख्या 45,341 है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 मतदान केंद्र शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने इन जिलों में 320 आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें से 926 महिलाओं द्वारा प्रबंधित हैं और 107 दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित हैं. सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग उपलब्ध होगी. राजधानी पटना में 5,677 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 541 केवल महिलाओं के लिए, 49 आदर्श मतदान केंद्र, 14 दिव्यांगजनों के अनुकूल मतदान केंद्र और तीन युवा-केंद्रित मतदान केंद्र शामिल हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting: वोट देकर निकलते ही Lalan Singh का बयान सुन सब चौंके !
Bihar Election 2025 Voting: वोट डालने पहुंचा Lalu Yadav का परिवार, Rabri Devi को सुन तेजस्वी चौंके !
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Bihar Election 2025 Voting : इन बड़े नेताओं की किस्मत आज EVM में हो जाएगी कैद । JDU । RJD
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
कितने तरह के होते हैं परमाणु बम? डर्टी से लेकर हाइड्रोजन तक... जानें इनमें क्या होता है अंतर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
ट्रेंडिंग
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
बिहार में चुनाव के बीच हेलीकॉप्टर्स की पार्किंग, इतने कि गिनते-गिनते जाओगे थक; वीडियो वायरल
ब्यूटी
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
दांत चमकाएं, नैचुरल स्माइल पाएं बोटॉक्स के बिना, अपनाएं ये हेल्दी हैबिट्स
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget