Beypore Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र बेपोर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Beypore Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र बेपोर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Beypore Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र बेपोर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Beypore Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र बेपोर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Beypore से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, P. A. Mohammed Riyas 28747 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के P. M. Niyas को 53418 वोट मिले थे.
केरल बेपोर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. बेपोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Beypore Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
केरल बेपोर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL