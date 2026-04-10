Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं के लिए नई उम्मीदें शामिल हैं।

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले फेज के चुनाव के लिए अब सिर्फ चंद दिनों का समय शेष बचा है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र जारी किया है. इस दौरान उन्होंने बंगाल की जनता से कई बड़े वाद भी किए.

चुनाव से पहले कोलकाता में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की भवानीपुर उम्मीदवार ममता बनर्जी के दिए एक बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी. दरअसल, ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा था कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई तो मछली और अंडा खाने को नहीं मिलेगा. इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं है तो सवाल ही क्यों कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार करतीं हैं और उसे प्रसारित करती हैं. चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार आएगी और TMC की सारी योजनाओं को खत्म देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने कहीं भी पुरानी सरकार की योजनाओं को खत्म नहीं किया है. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार आएगी और हम सब मिलकर राम राज की स्थापना करेंगे.’

BJP के संकल्प पत्र पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?

बंगाल चुनाव को लेकर जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों तक टीएमसी का शासन सबसे बड़ा बुरे सपने जैसा था, लेकिन भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की महिलाओं और युवाओं में नई उम्मीद जगाएगा. हर व्यक्ति के लिए अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानून लाया जाएगा.’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर एक बार भाजपा चुनाव में जीत हासिल कर लें तो वह सभी के लिए समान कानून सुनिश्चित करेगी, सीमाओं को सुरक्षित करेगी, घुसपैठ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगी और जानवरों की तस्करी पर भी रोक लगाएगी. उन्होंन समान नागिरक कानून (UCC) को लेकर कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो राज्य में अगले छह महीने के अंदर UCC को लागू कर दिया जाएगा.

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