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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Election Result 2026: 'नतीजे बदलेंगे...' बंगाल के रिजल्ट पर बांग्लादेशी मीडिया ने क्या छापा?

Bengal Election Result 2026: 'नतीजे बदलेंगे...' बंगाल के रिजल्ट पर बांग्लादेशी मीडिया ने क्या छापा?

Election Result 2026: पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के रिजल्ट पर विदेशी मीडिया की भी नजरें हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बांग्लादेश के लोग भी चुनावों के परिणामों पर नजर टिकाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 04 May 2026 03:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक, पांच राज्यों में 4 मई यानी आज आने वाले नतीजों पर देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. चुनाव के रिजल्ट पर विदेशी मीडिया की भी नजरें हैं. बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बांग्लादेश के लोग भी नजर टिकाए हैं.

बांग्लादेश के कई मीडिया पोर्टल ने पांचों राज्यों में हुए चुनाव को प्रमुखता से कवर किया है. ढाका ट्रिब्यून ने लिखा, 'पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के के बाद आज मतगणना हो रही है. पश्चिम बंगाल चुनाव की 293 सीटों पर भी वोटों की गिनती जारी है. माना जा रहा है कि देश भर में 823 सीटों पर दांव लगे इन चुनावों के नतीजे भारत की राजनीति की तस्वीर को काफी हद तक बदल देंगे.' 

आगे लिखा, 'बंगाल में बीजेपी सीएम ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करती दिख रही है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और सरकार बनाती दिख रही है. अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा. चुनाव के दौरान जोरदार प्रचार, तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी.'

'द डेली स्टार' ने लिखा, 'भारत के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सोमवार (4 मई) को वोटों की गिनती जारी है.  अनुमान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी इनमें से दो राज्यों में जीत हासिल कर सकती है. अपने तीसरे कार्यकाल में यह जीत उनकी छवि को और मजबूती देगी.'

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बंगाल में बदलाव के संकेत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं. अब तक के ट्रेंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पीछे नजर आ रही है. अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो यह बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होगा. अब तक बीजेपी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है.

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Published at : 04 May 2026 03:03 PM (IST)
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