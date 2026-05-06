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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026तमिलनाडु में AIADMK के होंगे दो टुकड़े, विजय ने डाली दरार! 30 विधायक टूटेंगे?

तमिलनाडु में AIADMK के होंगे दो टुकड़े, विजय ने डाली दरार! 30 विधायक टूटेंगे?

तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बाद राज्य की सियासी हलचल बढ़ी हुई है. विजय को समर्थन देने को लेकर AIADMK में दो फाड़ हो सकती है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 06 May 2026 11:39 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. विधानसभा चुनाव में एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. टीवीके को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दल सियासी गुणा-गणित सेट करने में जुटे हैं.इसी क्रम में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम’ (AIADMK) में बगावत के सुर उठते दिख रहे हैं. टीवीके के समर्थन को लेकर पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है. AIADMK की आज (6 मई) को होने वाली विधायक दल की बैठक भी टल गई है.

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के 47 MLA में से ज्यादातर TVK को सपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं. अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्व सीएम और AIADMK के सीनियर लीडर एडप्पाडी को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने जल्द फैसला नहीं लिया तो 30 से ज्यादा MLA पार्टी तोड़कर विजय को सपोर्ट कर देंगे. इस बगावत का नेतृत्व CV षणमुगम कर रहे हैं, ऐसी खबर मिल रही है कि उनके घर पर कुछ देर में एआईएडीएमके MLA पहुंच सकते हैं.

विधायकों की बैठक टली

एआईएडीएमके के नवनिर्वाचित विधायकों की बुधवार (6 मई) को चेन्नई में बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर यह टल गई. पार्टी का एक धड़ा विजय की पार्टी टीवीके को कम से कम एक साल के लिए बाहर से समर्थन देने के पक्ष में है. यह स्थिति इसलिए अहम है क्योंकि टीवीके राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े से पीछे है. तमिलनाडु की 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें जरूरी हैं, जबकि टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं.

टीवीके ने अकेले चुनाव लड़ा था, इसलिए अब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों खेमों की पार्टियों से बातचीत तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, डीएमके गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस, जिसने पांच सीटें जीती हैं, विजय को समर्थन देने के लिए ज्यादा इच्छुक मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का विजय को फोन कर बधाई देना भी संभावित सहयोग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

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एआईएडीएमके गठबंधन की सहयोगी पीएमके ने चार सीटें जीती हैं, वह भी समर्थन देने के लिए तैयार दिख रही है. जल्द ही पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और विजय की मुलाकात होने की चर्चा है. विजय पहले ही गठबंधन सरकार के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं, जिससे छोटे दलों को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. अगर एआईएडीएमके बाहर से समर्थन देती है, तो विजय आसानी से बहुमत हासिल कर सकते हैं और सरकार पर मजबूत पकड़ बनाए रख सकते हैं.

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Published at : 06 May 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Vijay Breaking News Abp News AIADMK TVK Tamil Nadu Election Result 2026
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