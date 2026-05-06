'हम पर भरोसा कम...', TVK की ऐतिहासिक जीत पर इमोशनल हुए विजय, ये क्या बोल गए?

तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. एक्टर से नेता बने विजय ने मंगलवार (5 मई 2026) को एक बयान जारी कर राज्य के लोगों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पर भरोसा दिखाया, इसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे.

इस चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है. TVK ने सत्ताधारी DMK को पीछे छोड़ते हुए 234 सीटों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीत लीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. साल 1967 के बाद यह पहली बार है जब DMK और AIADMK के अलावा कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंची है. विजय ने कहा कि यह जीत सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की समझदार लोकतांत्रिक सोच को भी दिखाती है. उन्होंने साफ कहा कि यह जनादेश पैसे या ताकत से नहीं मिला, बल्कि उन लोगों ने दिया है जो बदलाव चाहते थे.

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कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया- विजय

विजय ने यह भी माना कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि शुरू से ही उन्हें आलोचना और तंज का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे राजनीति का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना जारी रखा. उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा जनता पर भरोसा किया और वही भरोसा आज इस जीत में दिखा है. उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में पैसे के प्रभाव पर भी सवाल उठाया और कहा कि अब धीरे-धीरे इस तरह की राजनीति कमजोर हो रही है. विजय ने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया. उन्होंने एक दिलचस्प बात यह भी कही कि इस चुनाव में घर के छोटे सदस्यों की भी बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने अपने परिवार को सोच-समझकर वोट देने के लिए प्रेरित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

विजय ने इस नतीजे को राज्य की राजनीति का एक नया मोड़ बताया. उन्होंने कहा कि अब TVK तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है और आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी. विजय ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में वे लोग भी उनका साथ देंगे. चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु के लोगों और TVK को बधाई दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद करेगी. इसके जवाब में विजय ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य सिर्फ जनता की भलाई है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है.

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