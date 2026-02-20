हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षादेश में कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं फर्जी? गलती से भी एडमिशन लिया तो लग जाएगी लंका

देश में कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं फर्जी? गलती से भी एडमिशन लिया तो लग जाएगी लंका

यूजीसी की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में कई ऐसे इंस्टिट्यूट पाए गए हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Feb 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

हायर एजुकेशन के नाम पर देश में कई ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद है जो खुद को यूनिवर्सिटीज बताकर स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं. दरअसल University Grants Commission यानी यूजीसी हर साल फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी करता है, ताकि छात्र ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से बच सकें. आयोग ने इस बार भी साफ किया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट को डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है और यहां से मान्यता प्राप्त डिग्री हायर एजुकेशन या नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी. यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार केवल वहीं इंस्टीट्यूट डिग्री प्रदान कर सकते हैं जो केंद्रीय, राज्य या प्रांतीीय कानून के तहत स्थापित हो या जिन्हें अधिनियम की धारा तीन के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हो. इसके अलावा संसद के विशेष अधिनियम से सशक्त इंस्टीट्यूट ही वैध रूप से डिग्री दे सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश में कौन-कौन से विश्वविद्यालय फर्जी है, जिनमें स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए.

इन राज्यों में चल रहीं फर्जी यूनिवर्सिटी 

यूजीसी की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार देश के कई राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में कई ऐसे इंस्टिट्यूट पाए गए हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं. ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट से प्राप्त डिग्री को न तो सरकारी मान्यता मिलती है और न ही अधिकतर हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट इन्हें स्वीकार करते हैं. 

देश की ये यूनिवर्सिटीज हैं फर्जी 

दिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एण्ड फिजिकल हेल्थ साइंस (अलीपुर)
  • कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड (दरियागंज)
  • यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी 
  • वोकेशनल यूनिवर्सिटी 
  • एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी (राजेंद्र प्लेस)
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग 
  • विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 
  • आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (रोहिणी)
  • वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (पीतमपुरा)
  • इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग (कोटला मुबारकपुर)

उत्तर प्रदेश में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयाग
  • नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी (अलीगढ़)
  • भारतीय शिक्षा परिषद (लखनऊ)
  • महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी (नोएडा)

केरल में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम
  • इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, कोझीकोड

महाराष्ट्र में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नागपुर 

पुडुचेरी में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

पश्चिम बंगाल में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता

आंध्र प्रदेश में फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट

  • बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
  • क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
UGC Fake Universities Fake University List India Illegal Degree Colleges Unrecognized Universities
और पढ़ें
