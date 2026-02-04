हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाबड़ी खबर: UPPSC PCS मेन्स 2024 का रिजल्ट घोषित, जानिए कितनों को मिली सफलता और आगे क्या?

बड़ी खबर: UPPSC PCS मेन्स 2024 का रिजल्ट घोषित, जानिए कितनों को मिली सफलता और आगे क्या?

जानकारी के मुताबिक, पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Feb 2026 10:14 PM (IST)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए 2719 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है. आयोग की ओर से यह परिणाम आधिकारिक रूप से जारी किया गया है. आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 13776 अभ्यर्थी बैठे थे. परीक्षा परीणाम को अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

पीसीएस मेंस 2024 परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित

जानकारी के मुताबिक, पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. मेंस परीक्षा में कुल 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से अब 2719 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है. पीसीएस परीक्षा के माध्यम से संवर्ग के कुल 24 प्रकार के पदों पर भर्ती की जानी है, जिनके लिए कुल 947 पद निर्धारित हैं. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इनमें से 60 पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इन पदों का परिणाम अंतिम चरण के परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा.

कैसे किया जाएगा चयन, जान लें

शेष 887 पदों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के अगले चरण में शामिल होना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार की तिथि और कार्यक्रम को लेकर अलग से सूचना जारी की जाएगी. यह परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से घोषित किया गया है. पीसीएस परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षाओं में शामिल मानी जाती है, ऐसे में परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 04 Feb 2026 10:10 PM (IST)
