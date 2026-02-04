उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए 2719 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है. आयोग की ओर से यह परिणाम आधिकारिक रूप से जारी किया गया है. आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 13776 अभ्यर्थी बैठे थे. परीक्षा परीणाम को अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

पीसीएस मेंस 2024 परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित

जानकारी के मुताबिक, पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ स्थित परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. मेंस परीक्षा में कुल 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से अब 2719 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है. पीसीएस परीक्षा के माध्यम से संवर्ग के कुल 24 प्रकार के पदों पर भर्ती की जानी है, जिनके लिए कुल 947 पद निर्धारित हैं. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इनमें से 60 पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. इन पदों का परिणाम अंतिम चरण के परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा.

कैसे किया जाएगा चयन, जान लें

शेष 887 पदों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के अगले चरण में शामिल होना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार की तिथि और कार्यक्रम को लेकर अलग से सूचना जारी की जाएगी. यह परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से घोषित किया गया है. पीसीएस परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षाओं में शामिल मानी जाती है, ऐसे में परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

