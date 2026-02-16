हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC PCS 2024 Interview:यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल

UPPSC PCS 2024 Interview:यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल

UPPSC PCS 887 पदों के लिए लिए इंटरव्यू आयोजित कर रहा है. वहीं इंटरव्यू सुबह 9 बजे से शुरू हुए. इसके लिए छह बोर्ड गठित किए गए है और प्रत्येक बोर्ड में चार से पांच एक्सपर्ट्स शामिल है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: कविता गाद्री | Updated at : 16 Feb 2026 06:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं. आयोग 887 पदों के लिए लिए इंटरव्यू आयोजित कर रहा है. वहीं इंटरव्यू सुबह 9 बजे से शुरू हुए. इसके लिए छह बोर्ड गठित किए गए है और प्रत्येक बोर्ड में चार से पांच एक्सपर्ट्स शामिल हैं. इंटरव्यू देकर बाहर निकलने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार हर उम्मीदवार से करीब 15 से 20 मिनट तक सवाल-जवाब किए जा रहे हैं. इंटरव्यू में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, अरावली की पहाड़ियों में खनन, अंतरजातीय विवाह और प्रशासनिक निर्णयाें से जुड़े सवाल बोर्ड की ओर से पूछे जा रहे हैं. 

केस नंबर वन-1 

UPPSC PCS का इंटरव्यू देकर बाहर आए महाराष्ट्र के अनमोल ने बताया कि उनका इंटरव्यू करीब 15 से 20 मिनट तक चला. उनके अनुसार इंटरव्यू में उनसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ें सवाल पूछे गए. अनमोल के अनुसार उनका उनका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, इसलिए इंजीनियरिंग से जुड़ें सवाल ज्यादा पूछे गए. इसके अलावा उनसे गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइंस से भी सवाल हुए. उन्होंने बताया कि पैनल का रवैया सहयोगात्मक था और सकारात्मक माहौल में इंटरव्यू पूरा हुआ.

केस नंबर-2 

अयोध्या के नवनीत तिवारी ने UPPSC PCS  के इंटरव्यू को लेकर बताया कि उनके इंटरव्यू में करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे गए. एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अरावली खनन मामले और  खनन के प्रभाव पर भी सवाल पूछे गए. नवनीत तिवारी के अनुसार भूगोल का स्टूडेंट होने के कारण उनसे  पर्यावरण और खनन के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अलावा बुंदेलखंड में पानी की समस्या, वाटर हार्वेस्टिंग और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े सवाल पूछे गए. इसके साथ ही प्रशासनिक क्षमता को जांचने के लिए सिचुएशन बेस्ड सवाल भी पूछे गए. जैसे अगर सरकार ने विकास योजनाओं की घोषणा कर दी हो और आचार संहिता लागू हो जाए तो संतुलन कैसे बनाएंगे. वहीं अगर यदि एसडीएम रहते हुए अंतरजातीय विवाह से क्षेत्र में तनाव फैल जाए तो स्थिति को कैसे संभालेंगे और नाबालिग लड़की के विवाह की स्थिति में क्या कदम उठाएंगे इस पर भी सवाल पूछे गए.

केस नंबर-3

आजमगढ़ के लॉ स्टूडेंट नवनीत राय ने पहली बार UPPSC PCS का इंटरव्यू दिया है. हालांकि वह तीन बार मेंस परीक्षा दे चुके हैं. उन्होंने बताया कि करीब 20 मिनट तक उनका इंटरव्यू चला. उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की समस्याओं को लेकर सवाल पूछे गए. महिलाओं की शिक्षा को लेकर सवाल पूछे गए और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में सवाल पूछे गए. नवनीत राय के अनुसार  हड़प्पा संस्कृति को वर्तमान संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया. इसके अलावा भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए आप क्या करेंगे इस पर सवाल पूछा गया.

इंटरव्यू की डेट और प्रक्रिया 

आयोग के अनुसार UPPSC PCS 2024 के इंटरव्यू  16 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे. फरवरी महीने में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 फरवरी को इंटरव्यू होंगे. जबकि मार्च में 9 से 14 मार्च और 16 से 20 मार्च तक लगातार इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे. वहीं सभी इंटरव्यू दो सत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं. पहला सत्र सुबह 9:30 बजे और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जा रहा है. उम्मीदवारों को इंटरव्यू शुरू होने से डेढ़ घंटा पहले आयोग के सरस्वती परिसर में रिपोर्ट करना अनिवार्य है. 

पहले जारी हो चुका है मेंस का रिजल्ट

आपको बता दें कि  यूपी लोक सेवा आयोग ने 4 फरवरी को पीसीएस 2024 मेंस का रिजल्ट घोषित किया था. आयोग ने 2719 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू  के लिए पास घोषित किया है. पीसीएस मेंस की लिखित परीक्षा 29 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक प्रयागराज और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी. मेंस परीक्षा में कुल 13,776 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. पीसीएस संवर्ग के 24 प्रकार के पदों पर भर्ती की जानी है. वहीं  कुल 947 पदों पर भर्ती होनी है. जिसमें 60 पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है. इन पदों का परिणाम अंतिम चरण परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा. इसके अलावा 887 पदों पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होना है. जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें-UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
PCS Recruitment UPPSC PCS 2024 Interview UPPSC Interview PCS Mains Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPPSC PCS 2024 Interview:यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल
यूपी पीसीएस इंटरव्यू शुरू, एसआईआर से लेकर अरावली खनन तक पूछे जा रहे सवाल
शिक्षा
18 फरवरी से जारी हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा, परीक्षा केंद्र पर भूलकर भी ये गलती न करें छात्र
18 फरवरी से जारी हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा, परीक्षा केंद्र पर भूलकर भी ये गलती न करें छात्र
शिक्षा
CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
CBSE Board Exams 2026: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
यूपी में एंट्री से अखिलेश, मायावती, राहुल ही नहीं योगी की भी टेंशन बढ़ाएंगे ओवैसी! इस वजह से लग रहीं अटकलें
बॉलीवुड
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला, जज ने सुनवाई से किया इंकार
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
शिक्षा
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
12वीं के छात्र सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक विषय में दे सकेंगे इम्प्रूवमेंट, CBSE ने जारी की नई गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
विदेशी महिला ने गाया 'श्यामा आन बसो वृंदावन में' वीडियो देख यूजर्स बोले, आधार कार्ड बनवा लो दीदी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget