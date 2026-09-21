कैसे करें UPPCS इंटरव्यू की तैयारी, काम आएंगे ये टिप्स?

UPPCS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है. कई विद्यार्थी लिखित परीक्षा की तैयारी तो अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के समय पूछे जाने वाले सवालों को लेकर उन्हें घबराहट होने लगती है. इंटरव्यू में सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देखी जाती, बल्कि इंटरव्यू में किस सवाल को किस तरह समझा जाता है, उस पर कैसे सोचा जा सकता है और अपनी बात किस तरह सामने रखता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है. ऐसे में इंटरव्यू से पहले पढ़ाई के साथ-साथ सवालों के जवाब देने और अपनी बात रखने की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. अगर आप भी UPPCS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इन आसान टिप्स की मदद से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं.

सबसे पहले अपने बारे में करें पूरी तैयारी

इंटरव्यू में शुरुआत में उसके बारे में कई सामान्य सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए अपने नाम, पढ़ाई, कॉलेज, जिले, गांव या शहर और अपनी रुचियों के बारे में अच्छी जानकारी रखें. अगर आपने किसी विषय को अपनी रुचि या शौक के तौर पर बताया है तो उससे जुड़े सवालों की भी तैयारी कर लें. इसी तरह अपनी पढ़ाई से जुड़े विषयों के सामान्य सवाल भी दोहरा लें. अपने बारे में दी गई जानकारी से जुड़े सवालों का जवाब देते समय कोशिश करें कि बात साफ हो और आपको अपने जवाब को लेकर किसी तरह की उलझन न हो.

उत्तर प्रदेश से जुड़े जरूरी विषयों को पढ़ें

UPPCS इंटरव्यू की तैयारी करते समय उत्तर प्रदेश से जुड़े विषयों पर खास ध्यान देना चाहिए. राज्य के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़े जरूरी विषयों को एक बार जरूर दोहरा लें. इसके अलावा अपने जिले से जुड़ी खास जानकारी भी जरूर रखें. आपके जिले की कोई प्रसिद्ध जगह, फसल, उद्योग, समस्या या खास पहचान इंटरव्यू में सवाल का हिस्सा बन सकती है. इसलिए अपने जिले और उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों को नजरअंदाज न करें.

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रोजाना देश-दुनिया की खबरें पढ़ें

इंटरव्यू की तैयारी के लिए रोजाना देश, दुनिया और खासकर उत्तर प्रदेश की जरूरी खबरों पर नजर रखनी चाहिए. सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों को पढ़ना जरूरी है. लेकिन केवल खबर पढ़कर आगे बढ़ने के बजाय उसके बारे में अपनी समझ भी बनाएं. अगर किसी समस्या पर सवाल पूछा जाता है तो उसके कारण, आम लोगों पर उसके असर और उसे कम करने के तरीकों के बारे में सोचने की आदत डालें.

घर पर ही सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस करें

इंटरव्यू की तैयारी के लिए घर पर सवालों के जवाब बोलकर देने की प्रैक्टिस काफी मददगार हो सकती है. आप अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से कह सकते हैं कि वह आपसे सामान्य और मुश्किल सवाल पूछे. इसके अलावा अपने बारे में, अपनी पढ़ाई, जिले और मौजूदा मुद्दों से जुड़े सवालों की एक सूची बनाकर भी अभ्यास कर सकते हैं. जवाब देते समय कोशिश करें कि बात बहुत लंबी न हो और जो सवाल पूछा गया है, उसी के हिसाब से जवाब दिया जाए. अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो गलत जानकारी देने के बजाय ईमानदारी से अपनी बात रखना बेहतर रहेगा.

घबराने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखें

इंटरव्यू के दौरान घबराहट होना सामान्य है, लेकिन कोशिश करें कि इसका असर आपके जवाबों पर न पड़े. किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुनें और अगर जरूरत हो तो कुछ सेकंड सोचकर जवाब दें. बहुत तेज बोलने या बिना सोचे तुरंत जवाब देने से बचें. सामने बैठे लोगों से सामान्य तरीके से बात करें और अपनी बात साफ शब्दों में रखें. यह भी जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही ही आए, इसलिए अगर किसी सवाल में गलती हो जाए तो उसके बारे में सोचकर घबराने के बजाय अगले सवाल पर ध्यान दें.

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