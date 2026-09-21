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अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन

महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Sep 2026 12:13 AM (IST)
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महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है. साथ ही कहा है कि अगर चैयरमेन सफाई दे रहे हैं कि यह पेपर लीक उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, तो उन्होंने यह एग्जाम होने कैसे दिया? यह एक बड़ा सवाल है. 

दीपके ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MPSC छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है, MPSC चेयरमैन भीमन्वार का इस्तीफा. ये छात्र काफी समय से विरोध कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, क्योंकि पेपर लीक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. कहीं न कहीं, इन छात्रों का परीक्षा प्रणाली से पूरी तरह भरोसा उठ गया है.

 अपडेट जारी है... 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:03 AM (IST)
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