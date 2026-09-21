अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन

महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है. साथ ही कहा है कि अगर चैयरमेन सफाई दे रहे हैं कि यह पेपर लीक उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, तो उन्होंने यह एग्जाम होने कैसे दिया? यह एक बड़ा सवाल है.

दीपके ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MPSC छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है, MPSC चेयरमैन भीमन्वार का इस्तीफा. ये छात्र काफी समय से विरोध कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, क्योंकि पेपर लीक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. कहीं न कहीं, इन छात्रों का परीक्षा प्रणाली से पूरी तरह भरोसा उठ गया है.

Time to take on MPSC. https://t.co/YEgtKgyJ0C — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 20, 2026

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