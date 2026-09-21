अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन

अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है.
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे की मांग की है. साथ ही कहा है कि अगर चैयरमेन सफाई दे रहे हैं कि यह पेपर लीक उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, तो उन्होंने यह एग्जाम होने कैसे दिया? यह एक बड़ा सवाल है.
Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: On the MPSC students' protest, Cockroach Janta Party founder Abhijeet Dipke says, "The MPSC students have a single demand; the resignation of MPSC Chairman Bhimanwar. These students have been protesting for quite some time and are deeply… pic.twitter.com/cOR0NZgtTC— IANS (@ians_india) September 20, 2026
दीपके ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MPSC छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है, MPSC चेयरमैन भीमन्वार का इस्तीफा. ये छात्र काफी समय से विरोध कर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, क्योंकि पेपर लीक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है. कहीं न कहीं, इन छात्रों का परीक्षा प्रणाली से पूरी तरह भरोसा उठ गया है.
Time to take on MPSC. https://t.co/YEgtKgyJ0C— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 20, 2026
अपडेट जारी है...