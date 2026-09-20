IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी

ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी

272 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट जोश इंग्लिस के रूप में 227 के स्कोर पर गिर गया था, तब जीत के लिए 45 रन और चाहिए थे. जिम्बाब्वे जीत के करीब पहुंचकर हार गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 20 Sep 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे जीत की दहलीज पर खड़ी थी, एक के बाद एक गिरते विकेट से मेजबान की उम्मीद जग गई थी लेकिन अंत में मेहमान टीम ने बाजी मार ली और 1 विकेट से मैच जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस मैच के हीरो जोश इंग्लिस रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा. अंत में नेथन एलिस ने 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

272 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब हुई थी. कप्तान मिचेल मार्श 8 और ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट हो गए थे. दोनों ओपनर्स को ब्रैड इवांस ने आउट किया. इसके बाद जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी (52) हुई, ग्रीम कीमर ने कोनोली (21) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
क्रिकेट
'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम
'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम
क्रिकेट
लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी
लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी
क्रिकेट
47 साल का ये गेंदबाज है CPL 2026 में टॉप विकेट टेकर, धोनी के साथ खेल चुके हैं आईपीएल
47 साल का ये गेंदबाज है CPL 2026 में टॉप विकेट टेकर, धोनी के साथ खेल चुके हैं आईपीएल

इंग्लिस ने चौथे विकेट के लिए एलेक्स कैरी के साथ 85 रनों की साझेदारी की, इसमें कैरी के सिर्फ 34 रन थे. इस साझेदारी को भी ब्रैड इवांस ने तोड़ा था, उन्होंने कैरी को कैच आउट कराया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद विकेट गिर गए. 162/3 से उनका स्कोर 206/7 हो गया.

जोश इंग्लिस ने जड़ा शतक

विकेटकीपर बल्लेबज जोश इंग्लिस ने 103 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की उम्मीद बंधाए रखी. इंग्लिस ने 102 गेंदों में 103 रन बनाए, इस पारी में उनके बल्ले से एक भी सिक्स नहीं आया. बल्कि पूरी टीम में सिर्फ मिचेल मार्श ही एक छक्का लगा पाए.

यह भी पढ़ें- लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी

जीत के करीब पहुंच गई थी जिम्बाब्वे

42वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा ने जोश इंग्लिस की पारी को समाप्त कर फिर से अपनी टीम के लिए उम्मीद जगा दी. तब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 45 रन और चाहिए थे. फिर 245 के स्कोर पर टीम का नौवां विकेट भी गिर गया.

अंत में नेथन एलिस ने 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, स्पेंसर जॉनसन ने टिके रहकर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऑस्ट्रेलिया ने 1 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया और रोमांचक मुकाबले को 1 विकेट से जीत लिया.

यह भी पढ़ें- 'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम

जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए. ग्रीम क्रीमर और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेट लिए. पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 271 रन बनाए थे. कप्तान सिकंदर रजा ने 81 रनों की शानदार पारी खेली थी. क्रेग एर्विन (59) और इनोसेंट काइया (55) ने अर्धशतक जड़ा था. 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के सूपड़ा साफ किया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Zimbabwe Cricket Team Josh Inglis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
इस दिन होगा IND vs PAK मैच! फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान?
क्रिकेट
'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम
'आप चने बेचने गए थे...' बाबर आजम के बयान पर भड़के वसीम अकरम
क्रिकेट
लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी
लक्ष्मीपति बालाजी बनें टीम इंडिया के हेड कोच, इस सीरीज में मिली जिम्मेदारी
क्रिकेट
47 साल का ये गेंदबाज है CPL 2026 में टॉप विकेट टेकर, धोनी के साथ खेल चुके हैं आईपीएल
47 साल का ये गेंदबाज है CPL 2026 में टॉप विकेट टेकर, धोनी के साथ खेल चुके हैं आईपीएल
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
दिल्ली NCR
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
एग्रीकल्चर
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget