उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान कर दिया है. यह निर्णय मंगलवार को प्रयागराज में आयोजित आयोग की अहम बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने की. लंबे समय से लंबित इन परीक्षाओं की तारीख तय होने से अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

इस तारीख को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा

बैठक में तय कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2022 की सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 और 19 अप्रैल को किया जाएगा. यह परीक्षा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है. इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे, ऐसे में तारीख घोषित होना उनके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

पीजीटी की तारीखों का भी हुआ ऐलान

इसके बाद प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन 9 और 10 मई को किया जाएगा. यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए होगी. पीजीटी परीक्षा को लेकर भी लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है. वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को कराई जाएगी. टीजीटी के तहत हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाती है और इस परीक्षा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं.

टेट की तारीखों को लेकर साफ हो गई तस्वीर, जान लीजिए कब होगा एग्जाम

इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को किया जाएगा. यूपी टेट पास करना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है. हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं. आयोग की ओर से बताया गया कि सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जाएंगी. परीक्षा केंद्रों की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर भी बैठक में चर्चा की गई. आयोग का लक्ष्य है कि तय समय पर परीक्षाएं कराकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके.

