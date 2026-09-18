गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET 3 विषयों का रिजल्ट जारी, JRF के लिए 824 उम्मीदवार क्वालीफाई

UGC NET 3 विषयों का रिजल्ट जारी, JRF के लिए 824 उम्मीदवार क्वालीफाई

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के तीन विषयों के री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया. रिजल्ट के साथ इन विषयों की फाइनल आंसर की और कैटिगरी वाइज कट ऑफ भी जारी की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Preferred Sources

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के तीन विषयों के री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इंग्लिश कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की दोबारा आयोजित परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोर कार्ड और क्वालीफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ इन विषयों की फाइनल आंसर की और कैटिगरी वाइज कट ऑफ भी जारी की गई है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

1.96 लाख उम्मीदवारों ने कराया था रजिस्ट्रेशन 

यूजीसी नेट की इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा 10 सितंबर 2026 को देशभर के 272 शहरों में 454 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई थी. इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को हुई थी. एनटीए के अनुसार इन तीनों विषयों के लिए कुल 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 1,29,552 महिला, 64,931 पुरुष और 8 थर्ड जेंडर उम्मीदवार शामिल थे. इनमें से 1,20,355 उम्मीदवार ही एग्जाम में शामिल हुए ‌.

824 उम्मीदवारों ने JRF क्वालीफाई किया 

री-एग्जाम के रिजल्ट में कुल 824 उम्मीदवारों ने जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए क्वालीफाई किया है. वहीं 11,610 उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और 23,154 उम्मीदवार पीएचडी ऑनली कैटेगरी के लिए योग्य पाए गए हैं. एनटीए ने बताया कि एलिजिबल उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी सेल्फ डिक्लेरेशन और संबंधित डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों की ओर से किया जाएगा. 

गलतियों के कारण दोबारा हुई थी परीक्षा 

इंग्लिश कॉमर्स और सोशियोलॉजी के मूल प्रश्न पत्र को लेकर उम्मीदवारों की ओर से शिकायत मिलने के बाद एनटीए ने इनकी समीक्षा कराई थी. इसके लिए गठित समिति ने प्रश्न पत्र में तथ्यात्मक और टाइपिंग संबंधी गलती उसके साथ अनुवाद की गलतियां, नाम और किताबों के शीर्षक में गलतियां जैसी कमियां पाई गई थी. एनटीए के अनुसार इन कमियों को केवल गलत प्रश्न हटाकर दूर करना पर्याप्त नहीं था. इस वजह से तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया था. 

ये भी पढ़ें-झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 

10 से 13 सितंबर तक चली थी आपत्तियां

री-एग्जाम के प्रश्न पत्र प्रोविजनल आंसर की और संबंधित उम्मीदवार की रिकॉर्डेड रिस्पांस 10 सितंबर को वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे. उम्मीदवारों को 13 सितंबर तक आंसर-की पर आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था. एनटीए ने कहा कि प्राप्त आपत्तियों की एक्सपर्ट्स से जांच कराई गई और एक्सपर्ट्स की और अंतिम रूप से दी गई आंसर-की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया. 

ऐसे चेक करें UGC NET एग्जाम रिजल्ट 

  • उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. 
  • अब होम पेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी या रिजल्ट लिंक खोलें.
  • इसके बाद यूजीसी नेट जून 2026 स्कोर कार्ड री-एग्जाम के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा.

ये भी पढ़ें-पढ़ाई और जॉब किस देश में बेस्ट, भारतीय छात्रों के पास क्या ऑप्शंस?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
UGC NET June 2026 Result UGC NET June Re Exam Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पढ़ाई और जॉब किस देश में बेस्ट, भारतीय छात्रों के पास क्या ऑप्शंस?
पढ़ाई और जॉब किस देश में बेस्ट, भारतीय छात्रों के पास क्या ऑप्शंस?
शिक्षा
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
भारत में एकेडमिक आजादी पर उठे सवाल, Scholars at Risk रिपोर्ट ने जताई चिंता 
शिक्षा
QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?
QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने स्कूल, जानिए टॉप 50 में कौन?
शिक्षा
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
इंडिया
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
इंडिया
ममता बनर्जी को EC से लगा झटका तो सायोनी घोष बोलीं, 'ये बता कि...'
ममता बनर्जी को EC से लगा झटका तो सायोनी घोष बोलीं, 'ये बता कि...'
पंजाब
अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान
अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget