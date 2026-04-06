UGC NET December 2025: NTA ने जारी की Revised Final Answer Key, ऐसे करें तुरंत डाउनलोड

UGC NET December 2025: UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस परीक्षा की Revised Final Answer Key जारी कर दी है. पहले जो फाइनल आंसर की 3 अप्रैल को जारी की गई थी, उसमें सभी विषय शामिल नहीं थे और कई छात्रों ने उसमें गलतियों की शिकायत की थी. इन आपत्तियों और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद NTA ने अब दोबारा समीक्षा करके नई रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी की है. खासतौर पर इतिहास और कोर्मस विषय में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे अब छात्रों को ज्यादा सही मूल्यांकन मिलने की उम्मीद है. अब जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे जल्द ही अपने revised results भी देख सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि UGC NET December 2025 NTA ने जारी की Revised Final Answer Key कैसे डाउनलोड करें.

क्यों जारी करनी पड़ी Revised Answer Key?

पहले जारी की गई आंसर की में कुछ विषयों के ही आंसर शामिल थे. इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने दावा किया कि कुछ प्रश्नों के आंसर गलत दिए गए हैं. एक छात्र के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने NTA को इन सवालों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए. इसके बाद NTA ने सभी आपत्तियों की समीक्षा की और अब नई संशोधित आंसर की जारी की है.

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किस विषय में सबसे ज्यादा बदलाव?

इतिहास विषय में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं. इसमें 4 प्रश्न पूरी तरह हटा दिए गए हैं और 3 प्रश्नों के लिए अब दो सही आंसर माने गए हैं. यह बदलाव छात्रों की आपत्तियों के बाद किए गए हैं. इस विषय में लगभग 60,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, इसलिए इसका असर काफी छात्रों पर पड़ेगा. वहीं कोर्मस पेपर में भी कुछ संशोधन किए गए हैं. इसमें 3 प्रश्न हटाए गए हैं और 1 प्रश्न के लिए दो सही आंसर मान्य किए गए हैं. यह परीक्षा 3 जनवरी को पहले शिफ्ट में आयोजित हुई थी.

किन विषयों में नहीं हुआ कोई बदलाव?

कुछ विषयों में NTA ने कोई बदलाव नहीं किया है. जैसे Economics (अर्थशास्त्र), Education (शिक्षा) और Hindi (हिंदी). इन विषयों की आंसर की पहले जैसी ही रहेगी.

Revised Final Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

1.उम्मीदवार सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट https://ugcnet.nta.ac.in/ पर जाएं.

2. इसके बाद UGC NET December 2025 Revised Final Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

3. अब आपकी स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी.

4. इसे डाउनलोड करें और फ्यूचर के लिए सेव कर लें.

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