UP Board 10th Result 2026: कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?
UP Board 10th Result 2026: यूपी बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस बार परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले जल्दी आ गया है. रिजल्ट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों छात्र-छात्राएं यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो पूरे राज्य में टॉप कर पाते हैं. इस बार भी रिजल्ट आते ही टॉपर की मार्कशीट ने सोशल मीडिया से लेकर स्कूलों तक चर्चा का माहौल बना दिया है. छात्र-छात्राएं रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक साइट upmsp.edu.in पर जाकर देख सकते हैं. रिजल्ट को up10.abplive.com और up12.abplive.com पर भी देखा जा सकता है.
यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस बार कशिश वर्मा ने टॉप किया है.
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Source: IOCL