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यूपी होमगार्ड भर्ती फाइनल का रिजल्ट हुआ जारी, 41424 उम्मीदवार चयनित
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जारी रिजल्ट के मुताबिक, इस परीक्षा में 41,424 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. बता दें, यूपी के 75 जिलों में होमगार्ड के कुल 41,424 पद खाली थे, इन सभी पदों के लिए अंतिम चयन कर लिया गया है. बोर्ड ने जिलेवार चयन सूची जारी की है, जिसे सफल उम्मीदवार वेबसाइट पर देख सकते हैं.
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