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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsयूपी होमगार्ड भर्ती फाइनल का रिजल्ट हुआ जारी, 41424 उम्मीदवार चयनित  

यूपी होमगार्ड भर्ती फाइनल का रिजल्ट हुआ जारी, 41424 उम्मीदवार चयनित  

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Oct 2026 09:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जारी रिजल्ट के मुताबिक, इस परीक्षा में 41,424 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. बता दें, यूपी के 75 जिलों में होमगार्ड के कुल 41,424 पद खाली थे, इन सभी पदों के लिए अंतिम चयन कर लिया गया है. बोर्ड ने जिलेवार चयन सूची जारी की है, जिसे सफल उम्मीदवार वेबसाइट पर देख सकते हैं. 

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About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 09:11 PM (IST)
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