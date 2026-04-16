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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Results 2026: खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, यूपी बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; नया सिस्टम देगा राहत!

UP Board Results 2026: खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी, यूपी बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; नया सिस्टम देगा राहत!

UP Board Results 2026: यूपी बोर्ड की तरफ से जल्द ही 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 02:54 PM (IST)
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  • यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा.
  • इस साल कॉपियों की जांच में 'स्टेप मार्किंग' लागू हुई.
  • नंबर सुधारने के लिए स्क्रूटनी व कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प.
  • रिजल्ट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देखें.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) कभी भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर सकता है. इस साल करीब 55 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. अब वह और उनके परिवार के लोग नतीजे जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक साथ जारी किया जा सकता है. नतीजे आधिकारिक साइट upmsp.edu.in पर आएंगे.

पिछले साल अप्रैल में रिजल्ट आया था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट इसी महीने में जारी होगा. जैसे ही बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा, आधिकारिक वेबसाइट्स पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्र घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपना परिणाम देख सकेंगे.

कहां देखें रिजल्ट?

  • upmsp.edu.in
  • upresults.nic.in

इस बार खास है ‘स्टेप मार्किंग सिस्टम’

इस साल यूपी बोर्ड ने एक नई और राहत भरी पहल की है. बोर्ड ने कॉपियों की जांच के लिए ‘स्टेप मार्किंग सिस्टम’ लागू किया है. इसका मतलब है कि अगर छात्र का अंतिम उत्तर गलत भी हो जाए, तो उसके पूरे अंक नहीं काटे जाएंगे. कॉपी जांचने वाले शिक्षक यह देखेंगे कि छात्र ने सवाल को हल करने के लिए कौन-कौन से सही स्टेप अपनाए हैं. हर सही स्टेप के लिए अंक दिए जाएंगे.

इस नए सिस्टम से उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो सवाल को सही दिशा में हल करते हैं, लेकिन आखिरी जवाब में गलती कर बैठते हैं. इससे छात्रों के नंबर पहले के मुकाबले बेहतर आने की संभावना है.

नंबर कम आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं

यूपी बोर्ड ने छात्रों को नंबर सुधारने का मौका भी दिया है. अगर किसी छात्र को अपने नंबरों पर शक है, तो वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है. इसके अलावा कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प भी है, जिससे छात्र अपनी एक या दो विषयों में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकते हैं.

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कैसे चेक करें रिजल्ट?

  • सबसे पहले upresults.nic.in या upmsp.edu.in वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर ‘UP Board 10th Result 2026’ या ‘UP Board 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर और स्कूल कोड डालें (जैसा एडमिट कार्ड में दिया गया है).
  • ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा. इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी निकाल लें.

रिजल्ट देखते समय इन बातों का रखें ध्यान

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो जाता है. लाखों छात्र एक साथ रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं, जिससे साइट धीमी हो सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ा इंतजार करें और दोबारा कोशिश करें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से अपने पास रखें, ताकि रिजल्ट देखते समय किसी तरह की परेशानी न हो. इंटरनेट कनेक्शन ठीक रखें और जल्दबाजी में गलत जानकारी न भरें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
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