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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Result 2026 : यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज, ऐसे देखें स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट​

UP Board Result 2026 : यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज, ऐसे देखें स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट​

UP Board Result 2026 Today: आप आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in और up10.abplive.com या up12.abplive.com  के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Apr 2026 12:58 PM (IST)
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UP Board Result 2026 Today: उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. यूपी बोर्ड (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे कक्षा 10वीं  और 12वीं  के नतीजे जारी करने जा रहा है. आप आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in और up10.abplive.com या up12.abplive.com  के जरिए अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं.

इस साल करीब 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, इसलिए रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आने की संभावना है. अक्सर ऐसा होता है कि रिजल्ट के समय वेबसाइट स्लो हो जाती है या खुलती ही नहीं, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. आप कई आसान तरीकों से अपना रिजल्ट देख सकते हैं. चाहे इंटरनेट काम करे या न करे. तो आइए हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप यूपी बोर्ड रिजल्ट​ देखने का पूरा तरीका बताते हैं. जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना रिजल्ट तुरंत चेक कर सकें. 

वेबसाइट से रिजल्ट कैसे देखें

1. अगर इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ब्राउजर खोलें और यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.

2. अब होमपेज पर 10th Result 2026 या 12th Result 2026 का लिंक दिखाई देगा.

3. उस लिंक पर क्लिक करें.

4. अब अपना रोल नंबर डालें.

5. 12वीं के छात्रों को स्कूल कोड भी भरना होगा.

6. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें.

7. अब Submit या View Result पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. 

8.  रिजल्ट देखने के बाद उसे PDF में सेव या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें. 

बिना इंटरनेट SMS से रिजल्ट कैसे देखें 

अगर रिजल्ट देखने के समय इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो आप SMS के जरिए भी अपना यूपी बोर्ड रिजल्ट आसानी से देख  सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और नया मैसेज लिखें. अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो UP10 <रोल नंबर> टाइप करें, और 12वीं के छात्र UP12 <रोल नंबर> लिखें. इसके बाद इस मैसेज को 56263 नंबर पर भेज दें. कुछ ही सेकंड या मिनट में आपके मोबाइल पर SMS के रूप में आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा.

DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करें

1. आप अपनी डिजिटल मार्कशीट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker की वेबसाइट या ऐप खोलें.

2. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.

3. इसके बाद Education सेक्शन में जाएं और यूपी बोर्ड रिजल्ट का विकल्प चुनें.

4. अब रोल नंबर और साल (2026) दर्ज करें.

5. इसके साथ ही आपकी मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी. 

UMANG ऐप से भी मिलेगा रिजल्ट

आप UMANG ऐप डाउनलोड करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसमें भी आपको रोल नंबर डालना होगा और रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा. 

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड एग्जाम टॉपर्स के लिए कैश प्राइज और लैपटॉप, जानें क्या-क्या मिलेगा इनाम

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी हैं?

हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं. अगर किसी छात्र के नंबर कम आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको कंपार्टमेंट (Supplementary) परीक्षा का मौका मिलेगा. इससे आप उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं. 

रिजल्ट देखने से पहले ध्यान रखें ये बातें

अपना एडमिट कार्ड पास में रखें.  रोल नंबर और स्कूल कोड सही-सही डालें. वेबसाइट स्लो हो तो थोड़ा इंतजार करें या दूसरा तरीका अपनाएं. 

यह भी पढ़ें - UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड की वेबसाइट स्लो? SMS और DigiLocker से ऐसे देखें रिजल्ट

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Published at : 23 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
UP 10th Result UP Board Result 2026 UP 12th Result UPMSP Result
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