यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित, छात्रों में खुशी की लहर.

कई जिलों के होनहारों ने टॉप-10 सूची में बनाई जगह.

छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर परिणाम देख सकते हैं.

परिणाम देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12वीं का परिणाम जारी करते ही पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर दौड़ा दी. स्कूलों के बाहर मिठाइयां बंटी, घरों में फोन घनघनाए और सोशल मीडिया पर मेधावी छात्रों की तस्वीरें छा गईं. बोर्ड की जिला-वार टॉप-10 लिस्ट में कई नाम सामने आए. कुछ जगह एक ही रैंक पर एक से ज्यादा छात्र रहे, जिन्हें संयुक्त स्थान दिया गया. आइए देखते हैं, किन जिलों के होनहारों ने अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है.

छात्र रिजल्ट आधिकारिक साइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं. होम पेज पर 10वीं/12वीं के लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर भरें और सबमिट कर दें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें, ताकि बाद में काम आ सके. स्टूडेंट्स ABP Live पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको up10.abplive.com और up12.abplive.com पर जाना होगा.

10वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर

आगरा (AGRA)

विंदेश - 579/600

मुस्कान - 577/600

अभिषेक कुमार - 576/600

फिरोजाबाद (FIROZABAD)

कीर्ति - 567/600

अनमोल सिंह, दीपक कुमार, विशाल कुमार - 565/600

नव्या, भारत कांत - 562/600

मैनपुरी (MAINPURI)

हर्षित चौहान - 576/600

प्रिया मिश्रा - 574/600

अवजीत - 571/600

एटा (ETAH)

शालिनी - 568/600

बार्टिका - 567/600

आयुष कुमार, वैष्णो - 561/600

मथुरा (MATHURA)

तनु अग्रवाल - 570/600

निक्की - 569/600

सलोनी - 566/600

अलीगढ़ (ALIGARH)

आयुष वर्ष्णेय - 574/600

करण कुमार - 567/600

बुधेन चौधरी, दीपेश कुमार, रेनू यादव - 566/600

हाथरस (HATHRAS)

अर्पणा - 567/600

आस्था सिंह - 564/600

गौरांश वर्ष्णेय - 562/600

कासगंज (KASGANJ)

अधीत प्रताप सिंह - 564/600

दिव्या राजपूत - 562/600

विवेक कुमार - 561/600

बुलंदशहर (BULANDSHAHR)

आरती - 578/600

रिया चौधरी - 576/600

मानसी सिंह, फरीन सैफी - 568/600

गाजियाबाद (GHAZIABAD)

अयान खान - 572/600

राशिका - 551/600

स्वाति कुमारी - 549/600

गौतम बुद्ध नगर (GAUTAM BUDH NAGAR)

देवेश कुमार - 566/600

ऋषिका कुमारी - 559/600

हरी ओम, पवन सिंह - 558/600

मेरठ (MEERUT)

अदीबा - 574/600

दक्ष - 573/600

तृप्ति - 569/600

बागपत (BAGPAT)

जानवी जैन, तुषार - 558/600

शताक्षी रुहेला - 556/600

अनुष्का - 554/600

हापुड़ (HAPUR)

ऋषभ राणा - 563/600

खुशी कश्यप - 561/600

इति गौतम - 560/600

यहां चेक करें 10वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट

12वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर

आगरा

अंशिका - 470/500

अर्पित - 468/500

रितिका - 466/500

फिरोजाबाद

शिवानी - 472/500

आदित्य - 469/500

काजल - 467/500

मैनपुरी

सत्यम - 471/500

प्राची - 469/500

दीक्षा - 466/500

एटा

नेहा - 470/500

रोहित - 468/500

पूनम - 465/500

मथुरा

तनिषा - 473/500

मोहित - 470/500

साक्षी - 468/500

अलीगढ़

आयुषी - 474/500

विकास - 471/500

निशा - 469/500

हाथरस

पूजा - 469/500

अंकित - 467/500

राधा - 465/500

कासगंज

दीपक - 468/500

श्रेया - 466/500

मनीषा - 464/500

बुलंदशहर

रिया - 475/500

हर्ष - 472/500

मुस्कान - 470/500

गाजियाबाद

आकांक्षा - 471/500

अमन - 468/500

पायल - 466/500

गौतम बुद्ध नगर

देवांश - 472/500

कृतिका - 469/500

यश - 467/500

मेरठ

सिमरन - 473/500

निखिल - 470/500

ज्योति - 468/500

बागपत

शिवम - 468/500

रुचि - 466/500

प्रियंका - 464/500

हापुड़

अभिषेक - 469/500

खुशी - 467/500

तन्वी - 465/500

यहां चेक करें 12वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट

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