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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक

UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक

यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं. छात्र आधिकारिक साइट upmsp.edu.in पर इन्हें देख सकते हैं. आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर लिस्ट देखते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Apr 2026 06:52 PM (IST)
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  • यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित, छात्रों में खुशी की लहर.
  • कई जिलों के होनहारों ने टॉप-10 सूची में बनाई जगह.
  • छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर परिणाम देख सकते हैं.
  • परिणाम देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12वीं का परिणाम जारी करते ही पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर दौड़ा दी. स्कूलों के बाहर मिठाइयां बंटी, घरों में फोन घनघनाए और सोशल मीडिया पर मेधावी छात्रों की तस्वीरें छा गईं. बोर्ड की जिला-वार टॉप-10 लिस्ट में कई नाम सामने आए. कुछ जगह एक ही रैंक पर एक से ज्यादा छात्र रहे, जिन्हें संयुक्त स्थान दिया गया. आइए देखते हैं, किन जिलों के होनहारों ने अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है.

छात्र रिजल्ट आधिकारिक साइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं. होम पेज पर 10वीं/12वीं के लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर भरें और सबमिट कर दें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें, ताकि बाद में काम आ सके. स्टूडेंट्स ABP Live पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको up10.abplive.com और up12.abplive.com  पर जाना होगा.

10वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर

आगरा (AGRA)

विंदेश - 579/600
मुस्कान - 577/600
अभिषेक कुमार - 576/600

फिरोजाबाद (FIROZABAD)

कीर्ति - 567/600
अनमोल सिंह, दीपक कुमार, विशाल कुमार - 565/600
नव्या, भारत कांत - 562/600

मैनपुरी (MAINPURI)

हर्षित चौहान - 576/600
प्रिया मिश्रा - 574/600
अवजीत - 571/600

एटा (ETAH)

शालिनी - 568/600
बार्टिका - 567/600
आयुष कुमार, वैष्णो - 561/600

मथुरा (MATHURA)

तनु अग्रवाल - 570/600
निक्की - 569/600
सलोनी - 566/600

अलीगढ़ (ALIGARH)

आयुष वर्ष्णेय - 574/600
करण कुमार - 567/600
बुधेन चौधरी, दीपेश कुमार, रेनू यादव - 566/600

हाथरस (HATHRAS)

अर्पणा - 567/600
आस्था सिंह - 564/600
गौरांश वर्ष्णेय - 562/600

कासगंज (KASGANJ)

अधीत प्रताप सिंह - 564/600
दिव्या राजपूत - 562/600
विवेक कुमार - 561/600

बुलंदशहर (BULANDSHAHR)

आरती - 578/600
रिया चौधरी - 576/600
मानसी सिंह, फरीन सैफी - 568/600

गाजियाबाद (GHAZIABAD)

अयान खान - 572/600
राशिका - 551/600
स्वाति कुमारी - 549/600

गौतम बुद्ध नगर (GAUTAM BUDH NAGAR)

देवेश कुमार - 566/600
ऋषिका कुमारी - 559/600
हरी ओम, पवन सिंह - 558/600

मेरठ (MEERUT)

अदीबा - 574/600
दक्ष - 573/600
तृप्ति - 569/600

बागपत (BAGPAT)

जानवी जैन, तुषार - 558/600
शताक्षी रुहेला - 556/600
अनुष्का - 554/600

हापुड़ (HAPUR)

ऋषभ राणा - 563/600
खुशी कश्यप - 561/600
इति गौतम - 560/600

यहां चेक करें 10वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट

12वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर

आगरा

अंशिका - 470/500
अर्पित - 468/500
रितिका - 466/500

फिरोजाबाद

शिवानी - 472/500
आदित्य - 469/500
काजल - 467/500

मैनपुरी

सत्यम - 471/500
प्राची - 469/500
दीक्षा - 466/500

एटा

नेहा - 470/500
रोहित - 468/500
पूनम - 465/500

मथुरा

तनिषा - 473/500
मोहित - 470/500
साक्षी - 468/500

अलीगढ़

आयुषी - 474/500
विकास - 471/500
निशा - 469/500

हाथरस

पूजा - 469/500
अंकित - 467/500
राधा - 465/500

कासगंज

दीपक - 468/500
श्रेया - 466/500
मनीषा - 464/500

बुलंदशहर

रिया - 475/500
हर्ष - 472/500
मुस्कान - 470/500

गाजियाबाद

आकांक्षा - 471/500
अमन - 468/500
पायल - 466/500

गौतम बुद्ध नगर

देवांश - 472/500
कृतिका - 469/500
यश - 467/500

मेरठ

सिमरन - 473/500
निखिल - 470/500
ज्योति - 468/500

बागपत

शिवम - 468/500
रुचि - 466/500
प्रियंका - 464/500

हापुड़

अभिषेक - 469/500
खुशी - 467/500
तन्वी - 465/500

यहां चेक करें 12वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट

यह भी पढ़ें - UP Board 10th Result 2026: कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 06:43 PM (IST)
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