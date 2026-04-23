UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं. छात्र आधिकारिक साइट upmsp.edu.in पर इन्हें देख सकते हैं. आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर लिस्ट देखते हैं...
- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित, छात्रों में खुशी की लहर.
- कई जिलों के होनहारों ने टॉप-10 सूची में बनाई जगह.
- छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर परिणाम देख सकते हैं.
- परिणाम देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12वीं का परिणाम जारी करते ही पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर दौड़ा दी. स्कूलों के बाहर मिठाइयां बंटी, घरों में फोन घनघनाए और सोशल मीडिया पर मेधावी छात्रों की तस्वीरें छा गईं. बोर्ड की जिला-वार टॉप-10 लिस्ट में कई नाम सामने आए. कुछ जगह एक ही रैंक पर एक से ज्यादा छात्र रहे, जिन्हें संयुक्त स्थान दिया गया. आइए देखते हैं, किन जिलों के होनहारों ने अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है.
छात्र रिजल्ट आधिकारिक साइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं. होम पेज पर 10वीं/12वीं के लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर भरें और सबमिट कर दें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें, ताकि बाद में काम आ सके. स्टूडेंट्स ABP Live पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको up10.abplive.com और up12.abplive.com पर जाना होगा.
10वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर
आगरा (AGRA)
विंदेश - 579/600
मुस्कान - 577/600
अभिषेक कुमार - 576/600
फिरोजाबाद (FIROZABAD)
कीर्ति - 567/600
अनमोल सिंह, दीपक कुमार, विशाल कुमार - 565/600
नव्या, भारत कांत - 562/600
मैनपुरी (MAINPURI)
हर्षित चौहान - 576/600
प्रिया मिश्रा - 574/600
अवजीत - 571/600
एटा (ETAH)
शालिनी - 568/600
बार्टिका - 567/600
आयुष कुमार, वैष्णो - 561/600
मथुरा (MATHURA)
तनु अग्रवाल - 570/600
निक्की - 569/600
सलोनी - 566/600
अलीगढ़ (ALIGARH)
आयुष वर्ष्णेय - 574/600
करण कुमार - 567/600
बुधेन चौधरी, दीपेश कुमार, रेनू यादव - 566/600
हाथरस (HATHRAS)
अर्पणा - 567/600
आस्था सिंह - 564/600
गौरांश वर्ष्णेय - 562/600
कासगंज (KASGANJ)
अधीत प्रताप सिंह - 564/600
दिव्या राजपूत - 562/600
विवेक कुमार - 561/600
बुलंदशहर (BULANDSHAHR)
आरती - 578/600
रिया चौधरी - 576/600
मानसी सिंह, फरीन सैफी - 568/600
गाजियाबाद (GHAZIABAD)
अयान खान - 572/600
राशिका - 551/600
स्वाति कुमारी - 549/600
गौतम बुद्ध नगर (GAUTAM BUDH NAGAR)
देवेश कुमार - 566/600
ऋषिका कुमारी - 559/600
हरी ओम, पवन सिंह - 558/600
मेरठ (MEERUT)
अदीबा - 574/600
दक्ष - 573/600
तृप्ति - 569/600
बागपत (BAGPAT)
जानवी जैन, तुषार - 558/600
शताक्षी रुहेला - 556/600
अनुष्का - 554/600
हापुड़ (HAPUR)
ऋषभ राणा - 563/600
खुशी कश्यप - 561/600
इति गौतम - 560/600
यहां चेक करें 10वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट
12वीं के डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर
आगरा
अंशिका - 470/500
अर्पित - 468/500
रितिका - 466/500
फिरोजाबाद
शिवानी - 472/500
आदित्य - 469/500
काजल - 467/500
मैनपुरी
सत्यम - 471/500
प्राची - 469/500
दीक्षा - 466/500
एटा
नेहा - 470/500
रोहित - 468/500
पूनम - 465/500
मथुरा
तनिषा - 473/500
मोहित - 470/500
साक्षी - 468/500
अलीगढ़
आयुषी - 474/500
विकास - 471/500
निशा - 469/500
हाथरस
पूजा - 469/500
अंकित - 467/500
राधा - 465/500
कासगंज
दीपक - 468/500
श्रेया - 466/500
मनीषा - 464/500
बुलंदशहर
रिया - 475/500
हर्ष - 472/500
मुस्कान - 470/500
आकांक्षा - 471/500
अमन - 468/500
पायल - 466/500
गौतम बुद्ध नगर
देवांश - 472/500
कृतिका - 469/500
यश - 467/500
मेरठ
सिमरन - 473/500
निखिल - 470/500
ज्योति - 468/500
बागपत
शिवम - 468/500
रुचि - 466/500
प्रियंका - 464/500
हापुड़
अभिषेक - 469/500
खुशी - 467/500
तन्वी - 465/500
यहां चेक करें 12वीं क्लास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की पूरी लिस्ट
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Source: IOCL