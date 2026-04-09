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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsKSEAB Class 12 Result: कर्नाटक बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह चेक करें नतीजे

KSEAB Class 12 Result: कर्नाटक बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह चेक करें नतीजे

KSEAB Class 12 Result Out: कर्नाटक बोर्ड ने 2nd PUC (कक्षा 12वीं) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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कर्नाटक बोर्ड ने आज क्लास 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. बोर्ड की तरफ से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया गया है. छात्र अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए वह आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाएं.

इस साल 28 फरवरी से 17 मार्च के बीच हुई परीक्षाओं में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद से ही हर छात्र और परिवार को इसी दिन का इंतज़ार था. अब बोर्ड ने रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिया है, जिससे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख और डाउनलोड कर सकते हैं. छात्र वेबसाइट के साथ-साथ DigiLocker और UMANG एप के जरिए भी अपनी मार्कशीट पा सकते हैं.

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी है?

2nd PUC की मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल का नाम, जिला कोड, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि और विषयवार अंक दर्ज हैं. थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग-अलग अंक भी दिखेंगे. साथ ही यह भी लिखा होगा कि छात्र पास हुआ है या नहीं.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

हर विषय में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 24 अंक थ्योरी में और 11 अंक प्रैक्टिकल में लाने जरूरी हैं. कुल मिलाकर 35% अंक हासिल करना अनिवार्य है. जिन छात्रों ने यह सीमा पार कर ली है, उनके लिए आज का दिन खुशी लेकर आया है.

वेबसाइट से ऐसे देखें रिजल्ट

  • स्टेप 1: नतीजे देखने के लिए छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट karresults.nic.in पर जाएं.
  • स्टेप 2: इसके बाद छात्र ‘PUC II Exam 1 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: अब रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि भरें.
  • स्टेप 4: इसके बाद छात्र सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • स्टेप 5: स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा, इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करें

  1. छात्र सबसे पहले DigiLocker एप या वेबसाइट खोलें.
  2. इसके बाद मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें.
  3. फिर एजुकेशन सेक्शन में जाकर Karnataka School Examination and Assessment Board चुनें.
  4. अब छात्र-छात्राएं क्लास 12 (2nd PUC) मार्कशीट पर क्लिक करें.
  5. फिर छात्र जानकारी भरें और मार्कशीट डाउनलोड करें.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: गरीबी नहीं रोक पाई सपने, दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

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Published at : 09 Apr 2026 03:42 PM (IST)
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