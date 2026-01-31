CSIR UGC NET दिसंबर 2025 का रिजल्ट जारी, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म

देशभर के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त CSIR UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह राहत की खबर है.

एनटीए की ओर से बताया गया है कि रिजल्ट अंतिम उत्तर कुंजी तय होने और उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई सभी आपत्तियों की गहन जांच के बाद जारी किया गया है. उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों को विषय विशेषज्ञों ने परखा, इसके बाद ही अंतिम स्कोरकार्ड तैयार किया गया. इससे यह साफ होता है कि परिणाम पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार जारी किए गए हैं.

18 दिसंबर को हुई थी परीक्षा

संयुक्त CSIR UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को किया गया था. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में हुई थी. देशभर में कुल 220 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई, जिसमें अलग-अलग विषयों के प्रश्न पूछे गए.

इस परीक्षा में कुल पांच विषयों को शामिल किया गया था. इनमें जीवन विज्ञान, पृथ्वी और पर्यावरण से जुड़े विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हैं. इन विषयों में रिसर्च और शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया.

दो लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया था पंजीकरण

CSIR UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए कुल 2 लाख 12 हजार 552 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. यह संख्या बताती है कि परीक्षा को लेकर छात्रों में जबरदस्त रुचि रही. हालांकि, सभी पंजीकृत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो सके.

वास्तव में परीक्षा में 1 लाख 54 हजार 80 उम्मीदवार ही उपस्थित हुए. यानी करीब 58 हजार से ज्यादा उम्मीदवार किसी न किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए. इसके बावजूद, उपस्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक किया गया.

विषयों के अनुसार रही अलग-अलग उपस्थिति

विषयों की बात करें तो जीवन विज्ञान सबसे लोकप्रिय विषय रहा. इस विषय में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया और परीक्षा दी. इसके बाद रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए.

पृथ्वी, वायुमंडलीय और पर्यावरण से जुड़े विज्ञान विषय में उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन इस विषय में भी छात्रों की अच्छी रुचि देखने को मिली. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े विषयों में रुचि और बढ़ सकती है.

ऐसे देखें अपना CSIR UGC NET रिजल्ट

जो उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए आसान तरीकों को अपनाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. सबसे पहले उम्मीदवार csirnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर दिए गए “CSIR UGC NET December 2025 Scorecard” लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार को अपनी आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. सही जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा. उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

