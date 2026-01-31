लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेफ्टिनेंट बनने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन इन लॉ पास होना जरूरी है.LLB में उम्मीदवार के कम से कम 55% अंक होने चाहिए.इसके साथ ही CLAT PG 2025 का स्कोर कार्ड अनिवार्य है.उम्मीदवार का Bar Council of India में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है.यह भर्ती केवल अनमैरिड पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है.