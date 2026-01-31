एक्सप्लोरर
लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेफ्टिनेंट बनने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी
भारतीय सेना ने JAG एंट्री के तहत लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती में चयन होने पर उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट बनेंगे. जानिए आवेदन की पूरी जानकारी.
अगर आपने लॉ किया है और देश की सेवा करते हुए एक सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं, तो Indian Army JAG Entry 2026 आपके लिए सुनहरा मौका है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयन होने के बाद ट्रेनिंग पूरी करते ही उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं. आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है और महिला-पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
