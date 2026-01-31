हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षालॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेफ्टिनेंट बनने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी

लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लेफ्टिनेंट बनने का मौका, जानें योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी

भारतीय सेना ने JAG एंट्री के तहत लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती में चयन होने पर उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट बनेंगे. जानिए आवेदन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 31 Jan 2026 02:14 PM (IST)
भारतीय सेना ने JAG एंट्री के तहत लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती में चयन होने पर उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट बनेंगे. जानिए आवेदन की पूरी जानकारी.

अगर आपने लॉ किया है और देश की सेवा करते हुए एक सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं, तो Indian Army JAG Entry 2026 आपके लिए सुनहरा मौका है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयन होने के बाद ट्रेनिंग पूरी करते ही उम्मीदवार सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं. आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है और महिला-पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

indian Army ने JAG Entry 2026 के तहत कुल 8 पदों पर भर्ती निकाली है.यह भर्ती केवल लेफ्टिनेंट पद के लिए है.ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं.
indian Army ने JAG Entry 2026 के तहत कुल 8 पदों पर भर्ती निकाली है.यह भर्ती केवल लेफ्टिनेंट पद के लिए है.ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन इन लॉ पास होना जरूरी है.LLB में उम्मीदवार के कम से कम 55% अंक होने चाहिए.इसके साथ ही CLAT PG 2025 का स्कोर कार्ड अनिवार्य है.उम्मीदवार का Bar Council of India में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है.यह भर्ती केवल अनमैरिड पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन इन लॉ पास होना जरूरी है.LLB में उम्मीदवार के कम से कम 55% अंक होने चाहिए.इसके साथ ही CLAT PG 2025 का स्कोर कार्ड अनिवार्य है.उम्मीदवार का Bar Council of India में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है.यह भर्ती केवल अनमैरिड पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है.
