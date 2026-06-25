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हिंदी न्यूज़शिक्षारायपुर की छात्रा महिमा राजपूत का बड़ा कमाल, अब अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशन में 108 देशों के छात्रों के साथ करेंगी काम

रायपुर की छात्रा महिमा राजपूत का बड़ा कमाल, अब अंतरराष्ट्रीय स्पेस मिशन में 108 देशों के छात्रों के साथ करेंगी काम

रायपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा महिमा राजपूत का चयन इंटरनेशनल स्पेस मिशन ‘ShakthiSAT’ के लिए हुआ है. इसमें महिमा 108 देश के छात्रों के साथ अब स्पेस और सेटेलाइट तकनीक से जुड़े काम करेंगी.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 25 Jun 2026 04:17 PM (IST)
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  • उपग्रह निर्माण सीखा, दिल्ली में छात्रों संग बनाएंगी चंद्रमा हेतु सैटेलाइट.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महिमा राजपूत ने अपने राज्य के  साथ-साथ देश का नाम भी रोशन किया है. 10वीं क्लास की छात्रा महिमा राजपूत का चयन इंटरनेशनल स्पेस मिशन ‘ShakthiSAT’ के लिए किया गया है. इस मिशन में दुनिया के 108 देशों के छात्र शामिल हो रहे हैं. महिमा की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल बल्कि पूरे प्रदेश को एक नई पहचान दी है. इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विज्ञान कार्यक्रम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से जानकारी

महिमा ने बताया कि उन्हें इस मिशन के बारे में उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया था जिसके बाद उनकी गाइडेंस टीचर योगेश्वरी लहिरी ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने कई तरह की गतिविधियों और ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भाग लिया. इस प्रक्रिया का उद्देश्य छात्रों की वैज्ञानिक समझ और उनकी तकनीकी क्षमता को मजबूत करना था. महिमा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े कई डिजिटल मॉड्यूल दिए गए, जिन्हें पूरा करने के बाद उनकी समझ और रुचि दोनों में बढ़ोतरी हुई. इसी मेहनत ने उन्हें इस स्तर तक पहुंचने में मदद की.

मजबूत किए साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट

महिमा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कुल 21 मॉड्यूल और 365 लेशन उपलब्ध कराए गए. इनके जरिए छात्रों को विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और अंतरिक्ष से जुडी बातें समझाई गई. उन्होंने बताया की इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था बल्कि छात्रों को व्यवहारिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए तैयार करना भी था. महिमा का कहना है कि इन मॉड्यूल ने उनकी बेसिक साइंस समझ को काफी बेहतर बनाया.

सैटेलाइट बनाने की ट्रेनिंग भी कार्यक्रम का हिस्सा

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि छात्रों को केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रखा गया. उन्हें सैटेलाइट निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई. महिमा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान यह समझाया गया कि एक सैटेलाइट कैसे तैयार होती है, उसका डिजाइन कैसे बनाया जाता है और उसे मिशन के उद्देश्य के अनुसार कैसे विकसित किया जाता है. इस अनुभव ने छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान को किताबों से बाहर समझने का मौका दिया.

108 देशों के छात्रों के साथ काम करेंगी महिमा

महिमा ने जानकारी दी की 23 अगस्त को उनको दिल्ली के लिए रवाना होना है, जहां पर वह 108 छात्रों के साथ मिलकर एक उपग्रह बनायेंगे जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और दूसरा उपग्रह चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा.


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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Education Mahima Rajput ShakthiSAT Mission
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