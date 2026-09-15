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हिंदी न्यूज़शिक्षानीट MDS 2026 राउंड 2 काउंसलिंग शुरू, 19 सितंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नीट MDS 2026 राउंड 2 काउंसलिंग शुरू, 19 सितंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

MCC ने आज से राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एमडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के योग्य उम्मीदवार एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Sep 2026 06:30 PM (IST)
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नीट एमडीएस 2026 राउंड 2 काउंसलिंग का इंतजार कर उम्मीदवारों के लिए अपडेट है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज यानी 15 सितंबर 2026 से राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एमडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in  पर जाकर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. राउंड टू काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन के साथ फीस का पेमेंट भी करना होगा. इसके बाद उम्मीदवार चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

यह है नीट एमडीएस 2026 राउंड 2 का शेड्यूल

एमसीसी के शेड्यूल के अनुसार राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की प्रक्रिया आज यानी 15 से 19 सितंबर तक चलेगी. चॉइस फिलिंग 16 से 20 सितंबर तक की जा सकेगी. वहीं चॉइस लॉक करने की सुविधा 19 से 20 सितंबर तक रहेगी. राउंड 2 के लिए सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 21 और 22 सितंबर को होगी. इसके बाद 3 सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें 24 से 30 सितंबर के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी. 1 अक्टूबर को ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों का डेटा वेरिफिकेशन किया जाएगा.

राउंड 2 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • उम्मीदवार को सबसे पहले एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद एमडीएस काउंसलिंग सेक्शन में जाकर राउंड 2 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • लॉगिन के लिए मांगी गई नीट एमडीएस संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • अब उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरनी होगी
  • आवेदन पूरा करने के बाद निर्धारित काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी.
  • फीस पेमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना होगा.
  • वहीं रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी को जांच लें.

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राउंड 2 में कितनी सीटों पर मिलेगा एडमिशन

एमसीसी की नीट एमडीएस राउंड 2 काउंसलिंग में 50 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा की सीटें शामिल है. इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की 100 प्रतिशत सीटें भी इस काउंसलिंग के दायरे में आती है. चॉइस भरने से पहले उम्मीदवारों को एमसीसी की ओर से जारी लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स को देखने की भी सलाह दी गई है. इसमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के आधार पर उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और एमडीएस स्पेशलाइजेशन का चयन कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Neet Mds Counselling NEET MDS 2026 Round 2 Counselling
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