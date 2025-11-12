सेना में बनना है अफसर तो ये रास्ते करेंगे आपकी मदद, भूलकर भी न कर देना ये गलतियां

इंडियन आर्मी में अफसर बनना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस राह में मेहनत, लगन और सही दिशा सबसे जरूरी है. कई बार उम्मीदवार छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका चयन नहीं हो पाता. अगर आप आने वाले समय में सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन-कौन से रास्ते आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं और किन गलतियों से बचना जरूरी है.

भारतीय सेना में अधिकारी बनने के कई रास्ते हैं. सबसे प्रमुख है एनडीए (NDA) यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी. यह उन छात्रों के लिए है जो 12वीं के बाद सेना में शामिल होना चाहते हैं. इस परीक्षा के ज़रिए उम्मीदवार थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों में अफसर बन सकते हैं. परीक्षा पास करने के बाद कैडेट्स को पुणे स्थित एनडीए में तीन साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है.

इसके बाद है सीडीएस (CDS) यानी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा. यह स्नातक स्तर के उम्मीदवारों के लिए होती है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को आईएमए (Indian Military Academy), एयर फोर्स अकादमी या नेवल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है.

महिलाओं के लिए भी अवसर खुले हैं. वे एसएससी (Short Service Commission) के जरिए सेना में अफसर बन सकती हैं. इसके अलावा, तकनीकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार टीईएस (Technical Entry Scheme) या यूईएस (University Entry Scheme) के जरिए भी सेना में अफसर के रूप में प्रवेश पा सकते हैं.

जरूरी योग्यता और उम्र

अगर आप एनडीए परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा (फिजिक्स और मैथ्स विषय के साथ) पास होना चाहिए और आपकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं सीडीएस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आवश्यक है. इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा 19 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है.

चयन प्रक्रिया

सेना में अफसर बनने की प्रक्रिया बहुत सख्त और व्यवस्थित होती है. पहले चरण में लिखित परीक्षा होती है, जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ्स से सवाल पूछे जाते हैं. इसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू (Services Selection Board) यह सबसे कठिन और निर्णायक चरण होता है. एसएसबी इंटरव्यू पांच दिनों तक चलता है, जिसमें आपकी मानसिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की योग्यता और टीमवर्क की परीक्षा ली जाती है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के जरिए अंतिम चयन किया जाता है.

ये गलतियां भूलकर भी न करें

आवेदन करते समय अपनी उम्र और शारीरिक दक्षता का विशेष ध्यान रखें.

सिर्फ रटने पर ध्यान देना और बेसिक समझ को न विकसित करना.

शारीरिक फिटनेस पर ध्यान न देना.

इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी.

