हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़शिक्षासेना में बनना है अफसर तो ये रास्ते करेंगे आपकी मदद, भूलकर भी न कर देना ये गलतियां

सेना में बनना है अफसर तो ये रास्ते करेंगे आपकी मदद, भूलकर भी न कर देना ये गलतियां

Become an Army Officer in India: अगर आप सेना में अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो सही तैयारी और अनुशासन से यह सपना साकार हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन आर्मी में अफसर बनना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इस राह में मेहनत, लगन और सही दिशा सबसे जरूरी है. कई बार उम्मीदवार छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका चयन नहीं हो पाता. अगर आप आने वाले समय में सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन-कौन से रास्ते आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं और किन गलतियों से बचना जरूरी है.

भारतीय सेना में अधिकारी बनने के कई रास्ते हैं. सबसे प्रमुख है एनडीए (NDA) यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी. यह उन छात्रों के लिए है जो 12वीं के बाद सेना में शामिल होना चाहते हैं. इस परीक्षा के ज़रिए उम्मीदवार थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों में अफसर बन सकते हैं. परीक्षा पास करने के बाद कैडेट्स को पुणे स्थित एनडीए में तीन साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है.

इसके बाद है सीडीएस (CDS) यानी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा. यह स्नातक स्तर के उम्मीदवारों के लिए होती है. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को आईएमए (Indian Military Academy), एयर फोर्स अकादमी या नेवल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है.

महिलाओं के लिए भी अवसर खुले हैं. वे एसएससी (Short Service Commission) के जरिए सेना में अफसर बन सकती हैं. इसके अलावा, तकनीकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार टीईएस (Technical Entry Scheme) या यूईएस (University Entry Scheme) के जरिए भी सेना में अफसर के रूप में प्रवेश पा सकते हैं.

जरूरी योग्यता और उम्र

अगर आप एनडीए परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा (फिजिक्स और मैथ्स विषय के साथ) पास होना चाहिए और आपकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं सीडीएस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आवश्यक है. इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा 19 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है.

चयन प्रक्रिया

सेना में अफसर बनने की प्रक्रिया बहुत सख्त और व्यवस्थित होती है. पहले चरण में लिखित परीक्षा होती है, जिसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथ्स से सवाल पूछे जाते हैं. इसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू (Services Selection Board) यह सबसे कठिन और निर्णायक चरण होता है. एसएसबी इंटरव्यू पांच दिनों तक चलता है, जिसमें आपकी मानसिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की योग्यता और टीमवर्क की परीक्षा ली जाती है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के जरिए अंतिम चयन किया जाता है.

ये गलतियां भूलकर भी न करें

  • आवेदन करते समय अपनी उम्र और शारीरिक दक्षता का विशेष ध्यान रखें.
  • सिर्फ रटने पर ध्यान देना और बेसिक समझ को न विकसित करना.
  • शारीरिक फिटनेस पर ध्यान न देना.
  • इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी.

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Nov 2025 02:03 PM (IST)
Tags :
Education Indian Army
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Delhi Red Fort Blast: कार ब्लास्ट के बाद लाल किले के आस-पास के इलाकों में पसरा सन्नाटा! | Breaking
Delhi Blast: ब्लास्ट प्लान बेनकाब! FSL टीम के हाथ लगे दो जिंदा कारतूस| Red Fort Blast
Delhi Red Fort Blast: 40 घंटे पहले जहां हुआ था विस्फोटक ब्लास्ट, ग्राउंड पर देखिए अब क्या है हाल?
Delhi Red Fort Blast: हड़बड़ाहट में किया गया था लाल किले के पास धमाका? सनसनीखेज खुलासा! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
बॉलीवुड
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा, सारे इवेंट रद्द
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
जनरल नॉलेज
Hanimaadhoo Airport: मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget