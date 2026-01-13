हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाभारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन शुरू

भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन शुरू

भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, आवेदन की आखिरी तारीख 1 फरवरी 2026 है. आइए जानते हैं आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Jan 2026 02:45 PM (IST)
अगर आप भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत अविवाहित लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं. वायुसेना में नौकरी करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा और सुनहरा अवसर माना जा रहा है.

भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2026 तय की गई है. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वायुसेना ने लिखित परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है, जिससे उम्मीदवार अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं.

इस भर्ती के जरिए अग्निवीर वायु के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. पदों की संख्या अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन हर साल बड़ी संख्या में युवा इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेजों की जांच और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे.

आयु सीमा और शारीरिक मानक

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए उम्मीदवार की जन्मतिथि 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए. दोनों तिथियां भी मान्य होंगी. सभी चरणों को पास करने के बाद उम्मीदवार की अधिकतम आयु 21 वर्ष तक हो सकती है.

हाइट की बात करें तो पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर तय की गई है. वहीं, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर भी मान्य होगी.



फिजिकल फिटनेस टेस्ट

फिजिकल फिटनेस टेस्ट में उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ देनी होगी. पुरुष उम्मीदवारों को यह दौड़ 7 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 8 मिनट में पूरी करनी होगी. इसके अलावा पुश-अप, सिट-अप और स्क्वैट्स भी लगाने होंगे. यह सभी टेस्ट उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता जांचने के लिए होते हैं.

शैक्षणिक योग्यता

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास इंटरमीडिएट या 10+2 पास होना जरूरी है. साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश विषय होने चाहिए और सभी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. इंग्लिश में भी 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं.

इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. दो साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले उम्मीदवार, जिनके पास फिजिक्स और मैथ विषय रहे हों, वे भी इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे. साइंस के अलावा अन्य स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार भी 50 प्रतिशत अंकों के साथ आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. बिना शुल्क के आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा. लिखित परीक्षा 30 मार्च 2026 और 31 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों के पास पर्याप्त समय है.

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले iafrecruitment.edcil.co.in वेबसाइट पर जाना होगा. होम पेज पर News सेक्शन में अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 से जुड़ा लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करते ही लॉगइन पेज खुलेगा. अगर उम्मीदवार पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उन्हें Register Here पर क्लिक करना होगा. यहां नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें और आवेदन फॉर्म भरें.

Published at : 13 Jan 2026 02:45 PM (IST)
