हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपुलिस कॉन्स्टेबल समेत 722 पदों पर निकली भर्ती, जानें भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स

पुलिस कॉन्स्टेबल समेत 722 पदों पर निकली भर्ती, जानें भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स

गोवा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Feb 2026 07:22 PM (IST)
गोवा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की अधिसूचना
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. गोवा कर्मचारी चयन आयोग (GSSC) ने साल 2026 के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और अन्य पदों समेत कुल 722 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आयोग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और आवेदन प्रक्रिया भी तय कर दी गई है.

GSSC भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को गोवा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट gssc.goa.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग विभागों में पद भरे जाएंगे. इनमें सबसे ज्यादा पद पुलिस कांस्टेबल के हैं. इसके अलावा वन विभाग और अन्य सेवाओं से जुड़े पद भी शामिल किए गए हैं. कुल 722 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे युवाओं को सरकारी सेवा में आने का बड़ा मौका मिलेगा.

पदों का पूरा विवरण
इस भर्ती में रेंज वन अधिकारी के 13 पद, प्लाटून कमांडर के 4 पद और गोल वनपाल के 23 पद शामिल हैं. पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) के 302 पद और पुलिस कांस्टेबल (महिला) के 58 पद निकाले गए हैं. इसके अलावा सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के 119 पद, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 111 पद भी शामिल हैं. वन रक्षक के 9 पद, वार्डन और मैट्रन के पद भी इस भर्ती का हिस्सा हैं. सभी पदों को मिलाकर कुल संख्या 722 है.

योग्यता और पात्रता क्या होगी
हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. कुछ पदों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि कुछ पदों पर 12वीं या उससे अधिक योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. इसमें उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी दी गई है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी
GSSC भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी. कुछ पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन भी कराया जा सकता है. परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी आयोग समय-समय पर अपनी वेबसाइट और स्थानीय समाचार पत्रों के जरिए जारी करेगा.

आवेदन कैसे करें

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले GSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें. 
स्टेप 3: मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. 
स्टेप 4: आवेदन जमा करने से पहले एक बार सभी विवरण अच्छे से जांच लें. 
स्टेप 5: आगे के लिए आवेदन का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

Published at : 17 Feb 2026 07:21 PM (IST)
