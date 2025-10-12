हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIndian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, ग्रुप सी के कई पदों पर निकली भर्तियां

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका, ग्रुप सी के कई पदों पर निकली भर्तियां

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना ने ग्रेड सी पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. इसमें एमटीएस, क्लर्क के साथ और भी कई पदों पर भर्ती निकली है. ऐसे में चलिए जानते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रॉसेस.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 12 Oct 2025 01:47 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका आया है. सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने विभिन्न ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. इसमें MTS और Clerk के साथ-साथ कुल 69 सीट्स पर वैकेंसी निकाली गई है.

इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर इन भर्तियों के बारे में बताया है. इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट से लेकर एज लिमिट और एलिजबिलिटी तक सभी चीजों की जानकारी दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सेना में निकली इस वैकेंसी के लिए कैसे कर सकते है अप्लाई.

कितने पदों पर निकली भर्ती ?

भारतीय सेना में DG EME Group C के कुल 69 पदों पर भर्ती निकली हैं. इसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ के 35 पद, लोवर डिवीजन क्लर्क के 25 पद, धोबी के 14 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 पद और जूनियर टेक्निकल क्लर्क ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 2 सीट्स पर वैकेंसी निकली है. इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख 11 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है. भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को एक रिटेन एग्जाम और एक स्किल टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई ? 

इन पदों पर अप्लाई करने के लिए विशेष एज लिमिट और क्वालिफिकेशन भी रखी गई है. इसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ, लोवर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और धोबी के लिए 18 से 25 साल की एज तय की गई है तो वहीं जूनियर टेक्निकल क्लर्क के लिए 21 से 30 साल की उम्र रखी गई है. 

कैसे करें अप्लाई ?

इस फॉर्म को भरने की कोई फीस नहीं है और कैंडिडेट्स इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में भर सकते हैं. इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1. सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं. 
2. इसके बाद recruitment या what's new सेक्शन पर जाएं.
3. यहां DG EME Group C Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर क्लिक करें. 
4. फिर नोटिफिकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
5. इसमें अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.
6. अच्छे तरह से फॉर्म में भरी सभी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
7. ध्यान रहे कि फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

इसे भी पढ़ें : आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 01:47 PM (IST)
Tags :
Indian Army Indian Army Recruitment 2025 Indian Army Group C Vacancy DG EME Group C Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा,
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा,
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
शिक्षा
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
अब UPI से एक क्लिक में जमा होगी स्कूल फीस, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget