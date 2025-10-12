Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका आया है. सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (DG EME) ने विभिन्न ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं. इसमें MTS और Clerk के साथ-साथ कुल 69 सीट्स पर वैकेंसी निकाली गई है.

इंडियन आर्मी ने नोटिफिकेशन जारी कर इन भर्तियों के बारे में बताया है. इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट से लेकर एज लिमिट और एलिजबिलिटी तक सभी चीजों की जानकारी दी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सेना में निकली इस वैकेंसी के लिए कैसे कर सकते है अप्लाई.

कितने पदों पर निकली भर्ती ?

भारतीय सेना में DG EME Group C के कुल 69 पदों पर भर्ती निकली हैं. इसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ के 35 पद, लोवर डिवीजन क्लर्क के 25 पद, धोबी के 14 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 2 पद और जूनियर टेक्निकल क्लर्क ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 2 सीट्स पर वैकेंसी निकली है. इसके रजिस्ट्रेशन की तारीख 11 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक है. भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को एक रिटेन एग्जाम और एक स्किल टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम के बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई ?

इन पदों पर अप्लाई करने के लिए विशेष एज लिमिट और क्वालिफिकेशन भी रखी गई है. इसमें मल्टी टास्किंग स्टाफ, लोवर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और धोबी के लिए 18 से 25 साल की एज तय की गई है तो वहीं जूनियर टेक्निकल क्लर्क के लिए 21 से 30 साल की उम्र रखी गई है.

कैसे करें अप्लाई ?

इस फॉर्म को भरने की कोई फीस नहीं है और कैंडिडेट्स इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में भर सकते हैं. इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद recruitment या what's new सेक्शन पर जाएं.

3. यहां DG EME Group C Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर क्लिक करें.

4. फिर नोटिफिकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

5. इसमें अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

6. अच्छे तरह से फॉर्म में भरी सभी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

7. ध्यान रहे कि फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

इसे भी पढ़ें : आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI