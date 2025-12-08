हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइस स्टेट में निकली पटवारी की बंपर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इस स्टेट में निकली पटवारी की बंपर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन?

HP Patwari Recruitment 2025: हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है 12वीं पास युवा कर सकेंगे आवेदन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है राज्य चयन आयोग  ने पटवारी के 530 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है  अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का मौका की तलाश कर रहें हैं  तो यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए साथ ही यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो हिमाचल की स्थानीय रीति-रिवाज, बोली और भाषा को समझते हैं क्योंकि चयन में इसकी भी जरूरत पड़ सकती  है.

योग्यता

पटवारी के लिए योग्यता 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है साथ ही, बेसिक कंप्यूटर नॉलिज होना जरूरी है जैसे MS Office, टाइपिंग  स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है. इस भर्ती के लिये आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए SC/ST/OBC/PWD को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 800 रुपये शुल्क देना होगा, जिसमें 100 रुपये परीक्षा शुल्क और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस शामिल है।ल अगर फॉर्म भरने के बाद आपको किसी भी जानकारी में सुधार करना है, तो इसके लिए 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा SC, ST, OBC या अन्य आरक्षित वर्गों के लिए फीस में कुछ कैटेगरी-वाइज छूट नोटिफिकेशन के हिसाब से मिल सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर सभी उम्मीदवारों के लिए शुल्क इतना ही निर्धारित किया गया है.

ऐसे होगा चयन

लिखित परीक्षा /(120 Marks)- इसमें सामान्य ज्ञान, हिमाचल GK, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी

दस्तावेज सत्यापन- यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको सभी प्रमाण पत्र दिखाने होंगे.

मेडिकल परीक्षा- अंत में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है जो लोग तीनों चरण क्लियर कर लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है.

कितना होगा वेतन

पटवारी पद पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को शुरुआती तौर पर जॉब-ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर महीने 12,500 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को नियमित वेतनमान के साथ सभी भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं जिससे कुल सैलरी और सुविधायें पहले से काफी बढ़ जाती हैं.

जरूरी दस्तावेज

Aadhaar Card
10th और 12th मार्कशीट
हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट
Category Certificate
कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट (वैकल्पिक लेकिन उपयोगी)
पासपोर्ट साइज फोटो व हस्ताक्षर

आवेदन कैसे करें?

  • उम्मीदवार सबसे पहले जाएं HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद उम्मीदवार होमपेज पर "Patwari Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें.
  • फिर नया रजिस्ट्रेशन करें  नाम, मोबाइल, ईमेल भरें.
  • अब कैंडिडेट्स लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरें.
  • इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • फिर उम्मीदवार आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी प्रिंट कॉपी निकाल कर रख लें.

Published at : 08 Dec 2025 02:00 PM (IST)
