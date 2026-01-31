बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली बंपर पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने वर्ष 2026 के लिए आईटी प्रोफेशनल्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत बैंक कुल 441 पदों पर नियुक्तियां करेगा. इनमें 418 पद नियमित यानी परमानेंट होंगे, जबकि 23 पद संविदा आधार पर भरे जाएंगे. बैंक ने साफ कर दिया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 19 फरवरी 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और इसी दिन तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. बैंक की ओर से यह भर्ती आईटी से जुड़े अलग-अलग पदों के लिए निकाली गई है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है.

आईटी भर्ती में कौन कर सकता है आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा की आईटी भर्ती 2026 में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जुड़ी फुल टाइम डिग्री हो. उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमसीए की डिग्री होना जरूरी है. यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से होनी चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ें.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर तय की गई है. नियमित पदों के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गई है. अधिकतम आयु पद के अनुसार 32 वर्ष से 37 वर्ष तक हो सकती है. वहीं संविदात्मक पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है.

कैसे होगा चयन

बैंक ऑफ बड़ौदा की इस भर्ती में चयन प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाएगा. नियमित पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है. इस परीक्षा में उम्मीदवारों के तकनीकी ज्ञान, समझ और योग्यता की जांच की जाएगी.

कुछ पदों पर उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर भी किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ पदों के लिए मनोमितीय टेस्ट लिया जा सकता है, जिससे उम्मीदवार के व्यवहार, सोचने की क्षमता और काम करने के तरीके को समझा जाएगा.

इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के दौरान यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार पद के लिए कितना उपयुक्त है और वह बैंक की जरूरतों पर कितना खरा उतरता है.

आवेदन कैसे करें

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट के Career या Current Opportunities सेक्शन में जाकर आईटी भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, ताकि आगे की जानकारी आसानी से मिल सके.

लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, डिग्री सर्टिफिकेट और अनुभव प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसके बाद उम्मीदवार अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेंगे.

