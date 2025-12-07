असम पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती, 1715 पदों पर 16 दिसंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

असम सरकार ने अपने पुलिस विभाग में नई भर्तियों के लिए एक जरूरी अवसर पेश किया है. स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल (सिपाही) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य में कुल 1,715 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. अगर आप पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को दो मुख्य ब्रांच में भर्ती किया जाएगा. जिसमें आर्म्ड ब्रांच (AB) के 663 पद अवेलेबल हैं और अनआर्म्ड ब्रांच (UB) के 1,052 पद हैं. इस प्रकार कुल पदों की संख्या 1,715 है.

शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता

भर्ती में शामिल होने के लिए अलग-अलग ब्रांच के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. अनआर्म्ड ब्रांच (UB) के लिए उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है. आर्म्ड ब्रांच (AB) के लिए कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है. पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए शारीरिक मापदंड भी जरूरी हैं. इसमें पुरुषों के लिए ऊंचाई और चेस्ट शामिल हैं. वहीं इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल है. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सैलरी और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी. वहीं उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लेखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप) शामिल हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार असम पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://slprbassam.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

2. 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें.

3. वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID का यूज करें.

4. रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें.

5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.

6. अपने फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके निर्धारित साइज में अपलोड करें.

7. फॉर्म को सब्मिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

