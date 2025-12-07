हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीअसम पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती, 1715 पदों पर 16 दिसंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

असम पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती, 1715 पदों पर 16 दिसंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य में कुल 1,715 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. अगर आप पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

असम सरकार ने अपने पुलिस विभाग में नई भर्तियों के लिए एक जरूरी अवसर पेश किया है. स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने पुलिस कॉन्स्टेबल (सिपाही) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य में कुल 1,715 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. अगर आप पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को दो मुख्य  ब्रांच में भर्ती किया जाएगा.  जिसमें आर्म्ड ब्रांच (AB)  के 663 पद अवेलेबल हैं और अनआर्म्ड ब्रांच (UB) के 1,052 पद हैं. इस प्रकार कुल पदों की संख्या 1,715 है. 

शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता

भर्ती में शामिल होने के लिए अलग-अलग ब्रांच के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. अनआर्म्ड ब्रांच (UB) के लिए उम्मीदवार का कम से कम कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है. आर्म्ड ब्रांच (AB) के लिए कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है. पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए शारीरिक मापदंड भी जरूरी हैं. इसमें पुरुषों के लिए ऊंचाई और चेस्ट शामिल हैं. वहीं इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल है. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.  

सैलरी और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी. वहीं उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लेखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप) शामिल हैं. 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार असम पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://slprbassam.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

2. 16 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें. 

3. वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID का यूज करें. 

4. रजिस्ट्रेशन के दौरान प्राप्त क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें. 

5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें. 

6. अपने फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके निर्धारित साइज में अपलोड करें. 

7. फॉर्म को सब्मिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें. 

यह भी पढ़ें युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Dec 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Education JObs Constable Recruitment 2025 Assam Police Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

RBI ने Zero-Balance Bank को दी बड़ी सुविधा! BSBD Account अब बनेगा Full-Feature Savings Account
EPS Pension पर ZERO Interest ! क्या ₹1000 से बढ़कर ₹7500 होगी Pension? Paisa Live
Claudia की Journey: Filmy Struggles, Bigg Boss Fame और OTT Comeback का Perfect Mix
Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
'सपने सुहाने लड़कपन के' की गुंजन बनीं दुल्हन, लाल जोड़े में लगी गॉर्जियस, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
विश्व
Pakistani Woman Appeal To PM Modi: 'पति ने कराची में छोड़ दिया और दिल्ली में दूसरी...', पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार
'पति ने कराची में छोड़ दिया और दिल्ली में दूसरी...', पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई न्याय की गुहार
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
Low Calorie Snacks: मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
मूंगफली या मखाना... वजन घटाने के लिए कौन-सा स्नैक्स बेस्ट? देख लें पूरी रिपोर्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget