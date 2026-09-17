गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान

दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनना चाहता है ये शख्स, डिग्रियां कर देंगी हैरान

न्यूजीलैंड के 31 साल के जेमी बीटन ने दुनिया की कई नामी यूनिवर्सिटीज से 12 डिग्रियां हासिल की हैं, पढ़ाई के साथ उन्होंने अपनी कंपनी भी खड़ी की है. जानें उनकी कहानी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 17 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर लोग एक या दो डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी और करियर पर ध्यान देने लगते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड के जेमी बीटन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. 31 साल की उम्र में वह कई बड़ी यूनिवर्सिटीज से 12 डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और अभी भी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं. उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल और ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है. खास बात यह है कि पढ़ाई के साथ उन्होंने अपना कारोबार भी खड़ा किया. जेमी बीटन शिक्षा से जुड़ी कंपनी क्रिमसन एजुकेशन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं.

हार्वर्ड से शुरू हुआ पढ़ाई का सफर

जेमी बीटन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई शुरू की. यहां उन्होंने गणित और अर्थशास्त्र से जुड़ी पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रबंधन और शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई की. स्टैनफोर्ड के बाद उनका रुख ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर हुआ, जहां उन्होंने सार्वजनिक नीति में शोध की डिग्री हासिल की. वह रोड्स छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों में भी शामिल रहे. इसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. उन्होंने चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी से वैश्विक मामलों में मास्टर डिग्री और येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की. इसके अलावा पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज लंदन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है. उनकी पढ़ाई में गणित, शिक्षा, कानून, सार्वजनिक नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों जैसे अलग-अलग विषय शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : जामिया में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न की निंदा, खाने की शिकायत के बाद विवाद बढ़ा

पढ़ाई के साथ खड़ी की बड़ी कंपनी

जेमी बीटन सिर्फ अपनी डिग्रियों की वजह से ही चर्चा में नहीं हैं. उन्होंने साल 2013 में क्रिमसन एजुकेशन की शुरुआत की थी. यह कंपनी छात्रों को दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिले की तैयारी में मदद करती है. कंपनी शुरू करने के समय जेमी खुद भी छात्र थे. धीरे-धीरे उनकी कंपनी का कारोबार कई देशों तक पहुंच गया. साल 2024 में क्रिमसन एजुकेशन की कीमत करीब 1 अरब डॉलर आंकी गई थी. जेमी आज इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. यानी एक तरफ वह लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी शिक्षा कंपनी भी चला रहे हैं.

दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा इंसान बनने की चाहत

जेमी बीटन की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने अलग-अलग विषयों में पढ़ाई की है. उनकी कई डिग्रियां दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से हैं. हालिया रिपोर्टों में उन्हें दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ बताया गया है. हालांकि अभी उन्हें आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति घोषित करने वाला कोई विश्व रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. जेमी का मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. यही वजह है कि वह पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी कहानी यह दिखाती है कि कोई व्यक्ति अपने करियर के साथ अपनी पढ़ाई को भी लंबे समय तक जारी रख सकता है. हालांकि इतनी सारी डिग्रियां हासिल करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है. अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से सही विषय चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है.

यह भी पढ़ें : न्यूजीलैंड ने किया पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के नियमों में बदलाव, भारतीय छात्रों को भी फायदा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
झारखंड में होमगार्ड के 772 पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित 
शिक्षा
अब अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं, देने होंगे एक करोड़
अब अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी मिलना आसान नहीं, देने होंगे एक करोड़
शिक्षा
हरियाणा के 12000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, HTET पास करना अनिवार्य
हरियाणा के 12000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, HTET पास करना अनिवार्य
शिक्षा
UPTET 2026 में 72 हजार उम्मीदवारों ने दर्ज कराई आपत्तियां, 71000 खारिज
UPTET 2026 में 72 हजार उम्मीदवारों ने दर्ज कराई आपत्तियां, 71000 खारिज
Advertisement

वीडियोज

UP News: Ghaziabad में स्कूल वैन के साथ हादसा, बाल-बाल बचे वैन में सवार सभी छात्र।
Chitra Tripathi: PDA की सियासत में पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक क्यों अहम? | Akhilesh | UP Election 2027
Trump Tariff War Against India: ट्रंप के टैरिफ बिल से भारत पर दबाव, MEA ने दिया कड़ा संदेश | PM Modi
YRKKH: 😯Maira के सिर चढ़ा प्यार का भूत! Armaan-Abhira की समझाइश को किया दरकिनार! #sbs
Bollywood News: रणबीर कपूर का प्रसाद ठुकराने का वायरल सच, 'रामायण' के कड़े अनुशासन के कारण ट्रोल हुए अभिनेता (17.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
बिहार
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
बॉलीवुड
दिशा सालियान केस के सवाल पर भागीं रिया चक्रवर्ती, CBI ने दर्ज की है FIR
दिशा सालियान केस के सवाल पर भागीं रिया चक्रवर्ती, CBI ने दर्ज की है FIR
क्रिकेट
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
इंडिया
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
विश्व
PM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'
PM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget