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पिता का साया बचपन में उठा, मां ने बीड़ी बनाकर पढ़ाया, तब बेटा बना IAS
तेलंगाना के करीमनगर जिले के वेलिचाला गांव के रहने वाले नंदाला साई किरण ने मुश्किल हालात के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखकर ऐसा मुकाम हासिल किया, जो आज लाखों छात्रों के लिए मिसाल है.
तेलंगाना के करीमनगर जिले के वेलिचाला गांव के रहने वाले नंदाला साई किरण ने मुश्किल हालात के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखकर ऐसा मुकाम हासिल किया, जो आज लाखों छात्रों के लिए मिसाल है. बचपन में ही पिता का साथ छूट गया और परिवार की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई. घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उनकी मां लक्ष्मी ने बीड़ी बनाने का काम किया. इन्हीं परिस्थितियों के बीच साई किरण ने पढ़ाई जारी रखी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया 27वीं रैंक हासिल की.
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Published at : 17 Sep 2026 10:10 AM (IST)
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सम्राट चौधरी
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