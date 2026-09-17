पिता का साया बचपन में उठा, मां ने बीड़ी बनाकर पढ़ाया, तब बेटा बना IAS

साई किरण अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां की मेहनत को देते हैं. उन्होंने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर है, उनके पीछे उनकी मां की मेहनत और संघर्ष है. वह इसे कभी नहीं भूलेंगे. उनकी सफलता के बाद परिवार, रिश्तेदारों और गांव के लोगों में खुशी का माहौल था. जिस मां ने बीड़ी बनाकर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, उसी के बेटे ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में देशभर में 27वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया.