गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?‌ मिलते हैं ₹5000

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?‌ मिलते हैं ₹5000

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे?

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 23 Sep 2026 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

Krishak Scholarship Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना चला रही है,  इस योजना का फायदा पात्र छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद के रूप में मिलता है,  इसका उद्धेश्य यह है की पैसों की कमी के कारण किसान परिवार के बच्चों की पढ़ाई न रुके. सरकार ने 31 जुलाई 2026 को योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि ज्यादा पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके. आइए जानते है इस योजना के लिए पात्रता क्या है और आवेदन कैसे किया जाता है.

योजना में कितनी मिलती है मदद?

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए ₹5,000 प्रति माह की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है.  सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाने का भी फैसला लिया है, ताकि पहले की तुलना में अधिक किसान परिवारों के पात्र बेटे-बेटियों को इसका लाभ मिल सके. इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना है. हालांकि इस दायरे में कौन-कौन से विद्यार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होंगे, इसकी अंतिम पात्रता सरकार के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगी

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
पेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा
पेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा
शिक्षा
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
शिक्षा
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ किसान परिवार के पात्र बेटे-बेटियों को दिया जाता है. पहले से जारी निर्देशों के अनुसार छात्र को उत्तर प्रदेश का निवासी होना और परिवार का किसान होना जरूरी है, और आवेदन करने वाले छात्र का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्यनरत होना जरूरी है. इसके अलावा छात्र को योजना में जो निर्धारित अन्य शैक्षणिक और पात्रता की शर्तो को पूरा करना होग. आवेदन के समय छात्र की पढ़ाई, निवास और किसान परिवार के सम्बंधित जानकारी मांगी जा सकती है. योजना के तहत कृषि से जुड़े पाठ्यक्रमों के साथ अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है.

यह भी पढ़े : स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  

कैसे करें आवेदन?

योजना से जुडी आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् के माध्यम से संचालित होती है. आवेदन के लिए सबसे पहले सम्बंधित आधिकारिक पोर्टल पर योजना की जानकारी और वर्त्तमान आवेदन प्रक्रिया देखें. इसके बाद आवेदन में मांगी गई व्यक्तिगत और शेक्षणिक जानकारी भरनी होती है आवेदन करते समय सारी जानकारी ध्यान से भरे गलत जानकारी देने पर आवेदन में परेशानी आ सकती है.

कौन से दस्तावेज लग सकते हैं?

आवेदन के दौरान छात्र का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और किसान परिवार से संबंधित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. जरूरी दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक पोर्टल पर जरूर देखें 

₹5,000 कब मिलेंगे?

सरकार की ओर से छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर ₹5,000 करने की घोषणा की गई है. हालांकि, लाभ मिलने की तारीख, भुगतान की प्रक्रिया और नए नियमों के बारे में आधिकारिक निर्देशों को ही अंतिम माना जाएगा. इसलिए आवेदन करने से पहले नई  जानकारी जरूर देख लें. योजना से संबंधित जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें

यह भी पढ़े : किन स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग, क्या योग्यता होनी जरूरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
पेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा
पेपर लीक के बाद NTA में बदलाव, CISF से AI मॉनिटरिंग तक बढ़ी सुरक्षा
शिक्षा
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
UP में एग्रीकल्चर की 134 वैकेंसी, 10वीं और डिप्लोमा पास करें अप्लाई
शिक्षा
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
बिहार SI मुख्य परीक्षा कैंसिल, जानें दोबारा कब होगा एग्जाम
शिक्षा
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती 
Advertisement

वीडियोज

चुनाव आयोग विवाद पर BJP का पहला बयान
SIR प्रक्रिया पर सवालों के बीच ECका बड़ा स्पष्टीकरण
Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट दाखिल, वकीलों ने खड़े किए सवाल
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट दाखिल, वकीलों ने खड़े किए सवाल
क्रिकेट
IPL 2027 की नीलामी का वेन्यू कंफर्म, BCCI सचिव ने बताया कब और कहां होगी ऑक्शन
IPL 2027 की नीलामी का वेन्यू कंफर्म, BCCI सचिव ने बताया कब और कहां होगी ऑक्शन
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अभिजीत दीपके? दिया बड़ा संकेत
क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अभिजीत दीपके? दिया बड़ा संकेत
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट से लगा बड़ा झटका
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट से लगा बड़ा झटका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget