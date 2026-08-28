GATE 2027 के आवेदन शुरू, 27 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन 

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंजीनियरिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी डेट आया है. आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित होने वाली गेट-2027 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो गई है. उम्मीदवार बिना लेट फीस के 27 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका 5 अक्टूबर तक दिया जाएगा. इस बार आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर को अनिवार्य किया गया है. वहीं परीक्षा में रोबोटिक एंड ऑटोमेशन को नया पेपर जोड़ा गया है.

27 सितंबर तक करें आवेदन

गेट 2027 के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. जो उम्मीदवारी इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में सुधार के लिए विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक खुलेगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले सभी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी है.

फरवरी में होगी गेट 2027 परीक्षा

गेट 2027 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा. परीक्षा की तारीख 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है. परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2027 को जारी किया जाएगा. परीक्षा 3 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में कुल 65 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों के होंगे. पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के 15 अंक होंगे, जबकि संबंधित विषय से 85 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे.

MCQ, MSQ और NAT तरह के सवाल होंगे

गेट 2027 में प्रश्न तीन तरह के होंगे. इनमें एमसीक्यू, MSQ और NAT शामिल है. गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग केवल एमसीक्यू प्रश्नों में लागू होगी. 1 नंबर वाले गलत एमसीक्यू उत्तर पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा, जबकि दो अंक वाले गलत एमसीक्यू उत्तर पर दो तिहाई की कटौती होगी.

रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नया पेपर जोड़ा गया

इस बार गेट में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को नया टेस्ट पेपर बनाया गया है. इसके जुड़ने के बाद गेट में कुल 30 पेपर हो गए. यह पेपर स्मार्ट सिस्टम, मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित उम्मीदवारों के लिए है. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस और विषय के वेटेज में भी बदलाव किया गया है. इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस में भी सिलेबस फॉर्मेट और स्ट्रक्चर से जुड़े बदलाव किए गए हैं. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कोड स्ट्रक्चर और कंटेंट फ्रेमवर्क में भी परिवर्तन किया गया.

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आवेदन के लिए डिजिलॉकर जरूरी

गेट 2027 की आवेदन प्रक्रिया में इस बार डिजिलाॅकर को शामिल किया गया है. भारतीय नागरिक उम्मीदवारों के लिए वेरीफाइड डिजिलॉकर अकाउंट होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, एड्रेस और वेरीफाइड पहचान पत्र संख्या जैसी जानकारी डिजिलॉकर से ली जाएगी.

गेट 2027 के लिए आवेदन फीस

जनरल आवेदन में ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 2000 रुपये निश्चित है. वहीं महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए यह 1000 रुपये है. लेट फीस की अवधि में ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए फीस 2500 और महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1500 हो जाएगी

गेट का स्कोर कहां होगा इस्तेमाल?

गेट स्कोर का इस्तेमाल पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियां भी भर्ती के लिए गेट स्कोर को ध्यान में रखती है.

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