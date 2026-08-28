Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE 2027 के आवेदन शुरू, 27 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन 

GATE 2027 के आवेदन शुरू, 27 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन 

आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित होने वाली गेट-2027 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो गई है. उम्मीदवार बिना लेट फीस के 27 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंजीनियरिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के लिए जरूरी डेट आया है. आईआईटी मद्रास की ओर से आयोजित होने वाली गेट-2027 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो गई है. उम्मीदवार बिना लेट फीस के 27 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका 5 अक्टूबर तक दिया जाएगा. इस बार आवेदन प्रक्रिया में डिजिलॉकर को अनिवार्य किया गया है. वहीं परीक्षा में रोबोटिक एंड ऑटोमेशन को नया पेपर जोड़ा गया है. 

27 सितंबर तक करें आवेदन 

गेट 2027 के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. जो उम्मीदवारी इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें लेट फीस के साथ 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन में सुधार के लिए विंडो 14 से 21 अक्टूबर 2026 तक खुलेगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले सभी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी है. 

फरवरी में होगी गेट 2027 परीक्षा 

गेट 2027 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा. परीक्षा की तारीख 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है. परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2027 को जारी किया जाएगा. परीक्षा 3 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में कुल 65 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों के होंगे. पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के 15 अंक होंगे, जबकि संबंधित विषय से 85 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे. 

MCQ, MSQ और NAT तरह के सवाल होंगे

गेट 2027 में प्रश्न तीन तरह के होंगे. इनमें एमसीक्यू, MSQ और NAT शामिल है. गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग केवल एमसीक्यू प्रश्नों में लागू होगी. 1 नंबर वाले गलत एमसीक्यू उत्तर पर एक तिहाई अंक काटा जाएगा, जबकि दो अंक वाले गलत एमसीक्यू उत्तर पर दो तिहाई की कटौती होगी. 

रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन नया पेपर जोड़ा गया 

इस बार गेट में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को नया टेस्ट पेपर बनाया गया है. इसके जुड़ने के बाद गेट में कुल 30 पेपर हो गए. यह पेपर स्मार्ट सिस्टम,  मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित उम्मीदवारों के लिए है. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस और विषय के वेटेज में भी बदलाव किया गया है. इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लाइफ साइंस में भी सिलेबस फॉर्मेट और स्ट्रक्चर से जुड़े बदलाव किए गए हैं. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के कोड स्ट्रक्चर और कंटेंट फ्रेमवर्क में भी परिवर्तन किया गया. 

ये भी पढ़ें- 

आवेदन के लिए डिजिलॉकर जरूरी 

गेट 2027 की आवेदन प्रक्रिया में इस बार डिजिलाॅकर को शामिल किया गया है. भारतीय नागरिक उम्मीदवारों के लिए वेरीफाइड डिजिलॉकर अकाउंट होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो, एड्रेस और वेरीफाइड पहचान पत्र संख्या जैसी जानकारी डिजिलॉकर से ली जाएगी. 

गेट 2027 के लिए आवेदन फीस 

जनरल आवेदन में ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 2000 रुपये निश्चित है. वहीं महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए यह 1000 रुपये है. लेट फीस की अवधि में ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए फीस 2500 और महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1500 हो जाएगी

गेट का स्कोर कहां होगा इस्तेमाल?

गेट स्कोर का इस्तेमाल पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियां भी भर्ती के लिए गेट स्कोर को ध्यान में रखती है.

ये भी पढ़ें- NIT राउरकेला में प्लेसमेंट का जलवा, औसत पैकेज 15.33 लाख रुपये का

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Education News GATE 2027 Registration
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NIT राउरकेला में प्लेसमेंट का जलवा, औसत पैकेज 15.33 लाख रुपये का
NIT राउरकेला में प्लेसमेंट का जलवा, औसत पैकेज 15.33 लाख रुपये का
शिक्षा
KVS-NVS 2026 टियर 2 रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम
KVS-NVS 2026 टियर 2 रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम
शिक्षा
NTA में बड़ा बदलाव, 2 नए डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति
NTA में बड़ा बदलाव, 2 नए डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति
शिक्षा
UPTET में 62,000 शिक्षक फेल, क्या चली जाएगी इनकी नौकरी? 
UPTET में 62,000 शिक्षक फेल, क्या चली जाएगी इनकी नौकरी? 
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😱Dev-Vasudha की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री! Chauhan Industries पर हुआ हमला! #sbs
Bollywood News: करियर का उतार-चढ़ाव हो या निजी जिंदगी का तूफान, हमेशा साथ खड़े दिखे सलमान-अरबाज-सोहेल (28.08.26)
Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
सोनिया गांधी की किताब न छापने पर भड़की कांग्रेस, कहा- ‘दुनियाभर में छाप दी...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
क्रिकेट
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर; ऐसे मनाया रक्षाबंधन
विराट कोहली ने बंधवाई राखी, बहन ने शेयर की तस्वीर
इंडिया
'सुना फर्स्ट हैंड एक्सपेरियंस', रेस्क्यू कर लाए गए 21 भारतीयों से मिले एस. जयशंकर
'सुना फर्स्ट हैंड एक्सपेरियंस', रेस्क्यू कर लाए गए 21 भारतीयों से मिले एस. जयशंकर
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
विश्व
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
नेपाल में अचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
बिजनेस
दिल्ली पहुंची 453 टन प्याज, 35 रुपए में खरीद लो, NCR की मंडियों में बढ़ेगी आवक
दिल्ली पहुंची 453 टन प्याज, 35 रुपए में खरीद लो, NCR की मंडियों में बढ़ेगी आवक
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget