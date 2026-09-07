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हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या 11 सितंबर को रहेगी स्कूलों की छुट्टी, क्या ऑनलाइन होगी पढ़ाई?

क्या 11 सितंबर को रहेगी स्कूलों की छुट्टी, क्या ऑनलाइन होगी पढ़ाई?

राजधानी दिल्ली में 11 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के चलते सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर 2026 को स्कूलों में छुट्टी घोषित की है. यह छुट्टी सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही नहीं, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगी. शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित स्कूलों और अपने अधीन आने वाले कार्यालय को 11 सितंबर को बंद रखने को कहा है. यह फैसला राजधानी में ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़े सुरक्षा, ट्रैफिक और दूसरे इंतजामों को देखते हुए लिया गया है. 

18वें ब्रिक्स समिट के चलते बंद रहेंगे स्कूल 

दिल्ली में 18वां ब्रिक्स लीडर्स समिट आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम से जुड़े इंतजामों के कारण राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल किया गया है.  इस वजह से 11 सितंबर को दिल्ली सरकार के ऑफिसेज के साथ शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है. शिक्षा निदेशालय के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल 11 सितंबर को बंद रहेंगे. 

क्या ऑनलाइन होगी पढ़ाई? 

11 सितंबर को स्कूल बंद रखने का आदेश तो जारी हो गया है, लेकिन आधिकारिक आदेशों में ऑनलाइन क्लास संचालित करने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि उस दिन ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी या नहीं. छात्रों और पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास के संबंध में अपने स्कूल की ओर से जारी होने वाले अलग निर्देश का इंतजार करना होगा, जबकि 11 सितंबर को ऑनलाइन रूप से स्कूल बंद रहेंगे. 

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ब्रिक्स समिट के चलते ट्रैफिक पर भी असर 

दिल्ली सबमिट के दौरान दिल्ली की सड़कों पर भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं और 35 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही को कंट्रोल किया जा सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मोटरकेड की आवाज को देखते हुए रूट डायवर्जेंट की तैयारी की है. प्रमुख चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. इससे अधिकारियों को जाम की स्थिति पहचानने और जरूरत के अनुसार ट्रैफिक व्यवस्था बदलने में मदद मिलेगी. 

12 और 13 सितंबर को भी स्कूल बंद 

11 सितंबर के बाद 12 और 13 सितंबर को शनिवार और रविवार पड़ रहा है. इसलिए सामान्य साप्ताहिक अवकाश भी रहेगा. हालांकि ब्रिक्स समिट से जुड़े ट्रैफिक और सुरक्षा प्रतिबंध इस दौरान भी कुछ इलाकों में लागू रह सकते हैं. वहीं 11 सितंबर को स्कूल की छुट्टी को लेकर स्थिति साफ है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Delhi School Closed BRICS Summit 2026 Delhi School Holiday On September 11
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